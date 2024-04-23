Jokic第5次季後賽轟「20籃板大三元」　石佛、狼王加起來還不如他

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Nikola Jokic基本盤太穩 「20分大三元」次數超過Duncan和Garnett總和
Jokic今晚其實進攻籃下受到重兵包夾，湖人派出LeBron James、八村壘、Anthony Davis輪流守他，不過他不愧是MVP等級的球員，在找到節奏後依然繳出穩定的基本盤，讓金塊在一度落後20分的情況下追近比分。
Jokic今晚16投9中，攻下27分20籃板10助攻2抄截，他是NBA合併以來，季後賽史上拿下「20籃板大三元」次數最多的球員，算上今晚的表現，總計5次為史上第一。過去「石佛」Tim Duncan拿過2次，排名第2；「狼王」Kevin Garnett和「威少」Russell Westbrook各有1次，排名第3。
Jamal Murray自我救贖 感謝隊友信任
而今天前3節手感冰冷的Murray，末節靠著一記跳投命中找回自信，關鍵時刻連得6分，率領金塊反超比數，最終拿下勝利。賽後他感謝隊友信任：「我知道我自己的手感，一旦我投進幾個球，下一個球也一定會進。如果不是我的隊友一直鼓勵我出手，我可能根本就沒有機會投最後的絕殺。」
「就算我前面投得像狗屎一樣，但球隊裡每個人都告訴我要堅持繼續出手投籃。我必須保持侵略性，最後終於投進了。」Murray全場24投9中，三分球5投0中，得到20分3籃板5助攻。
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