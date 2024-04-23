中市人口將達280萬分里卻停滯　議員批太鄉愿不負責

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議員蕭隆澤表示，潭子跟大雅總共有5個里，每個里都超過1萬多人，里長為了負擔龐大的事務，經常心力交瘁，質疑民政局遲遲不分里是怕得罪其他人，他也舉例，過去潭子鄉旁邊的頭家村，1村分成4村是成功案例，市長不應該以「合諧」為由，忽視里民的痛苦與里長的工作量。
蕭隆澤建議，民政局檢視台中市各里人口數大小和里長工作量，讓每個里民都能得到應有的照顧及福利。
議員張芬郁指出，104年，議會就有分里的建議，民政局也做過專案報告，當時大里的瑞城里是4333戶，現在4793戶、新里里是4188戶，現在是4942戶、東湖里4111戶，現在是4753戶，成長幅度相當快。
張芬郁表示，市長和民政局長極力行銷台中市人口將突破285萬，但台中市區里規模還是維持在十年前的樣態，是很不負任的態度。如同鼓勵子女結婚生小孩，但還是一家子人住在小時候的空間。
張芬郁要求，民政局盡快提出那些里已達到分里的標準，讓有志服務鄉里的民眾可以提早準備，也可以減少紛爭，市長已經沒有連任壓力，分里不鄉愿，才有機會選總統，否則連最貼切地方基層的事都無法完成，實在不知道如何說服全台民眾。
此外，張芬郁和陳俞融也指出現有里活動中心和社區活動中心收費標準不合理，張芬郁表示，在地方還發生屋頂漏水、廁所馬桶故障等問題，因活動中心是違建，公所無法施工，社區發展協會的理事長只好自掏腰包找人修理，使用場地的老師則擔心學員把廁所拉壞，每間都放一桶水，叫他們用手沖。
陳俞融則提到，民眾反映里活動中心的使用費用過高，目前大型活動中心租用費從每次四小時2000元至8000元不等，還需繳交保證金以及額外的冷氣和器材使用費用，這金額對於許多家庭和非營利組織來說是一筆不小的支出，不僅限制了民眾參與社區活動的機會，也降低了公共空間的使用效率。
陳俞融建議，市府應重新評估活動中心的使用費用結構，並考慮降低租用成本，以鼓勵更多民眾使用這些公共資源，提高活動中心使用率，也能讓更多市民受益於活動中心所提供的服務。