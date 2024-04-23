CYBERBIZ瞄準智慧零售趨勢　2024推出OMO全通路解決方案

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蘇基明表示：「現階段，台灣電商成長動能主要來自OMO。」根據《未來流通研究所》最新統計，2023年實體零售業的網路銷售額年增率約6.2%，遠高於純電商產業增長幅度1.9%，預期2024年仍將由實體零售業者的網路銷售額，帶動台灣整體電商滲透率成長。CYBERBIZ內部數據也顯示，2023年OMO商家增長率達到120%，顯見OMO已成為現在進行式。
為協助品牌落實OMO策略發展，CYBERBIZ繼去年打造智慧商店SMART STORE，今年再推出適用多種OMO應用情境的「門市助理」，率先導入的客戶包含有夏普震旦、旅行者、台茂購物中心等知名連鎖通路品牌。「門市助理」主打無須整合即可快速啟用，一舉解決品牌端常見的EC與POS系統整合難題，透過掃碼「一鍵加會員」、「門市來源自動貼標」等功能，幫助品牌輕鬆掌握實體會員輪廓，就連會員離店後也能透過系統發送推薦商品連結，並讓業績自動歸因門市與店員，有效助攻提升全通路業績！
CYBERBIZ電商一條龍服務，電商倉儲服務90%現有EC客戶
公司成立10年，創立之初便以提供電商一條龍服務為初衷，CYBERBIZ作為全亞洲唯一自擁電商倉儲的開店平台，旗下電商倉儲「峰潮物流」服務客戶高達90%都是現有EC客戶，產業別涵蓋生技產品、運動服飾、3C家電、美妝保養、保健食品、螺絲五金等。受惠於整體電商產業發展，「峰潮物流」2023年營收表現較前一年成長54%，占公司整體營收20%。
相較昂貴的硬體自動化裝置，CYBERBIZ自主研發的WMS智慧倉儲系統，採雲端系統化管理，同樣可大幅降低人工作業時間，只須16位人力就能完成1日4,000單的出貨量(Pick & Pack)，效率高於一般倉儲公司數倍。為提供客戶更全面的倉儲物流服務，CYBERBIZ去年啟用佔地4,520坪的楊梅電研倉，提供全溫層物流解決方案，吸引不少知名客戶採用。楊梅電研倉建築本身更配備太陽能發電設施，呼應政府淨零碳排政策，協助品牌落實ESG永續發展。
CYBERBIZ成立馬來西亞分公司，建構東南亞新零售生態圈
後疫時代，跨境電商成為品牌拓展全球市場的主要路線，2023年CYBERBIZ跨境品牌商家數年成長48.5%，會員數和訂單數也分別增長2.5倍與2.2倍，除協助台灣品牌前進北美、日本、東南亞等跨境市場，看好東南亞電商市場未來發展潛力，CYBERBIZ將深耕馬來西亞市場，積極建構在地新零售生態圈，助攻當地零售品牌發展電商事業，並計劃逐步拓展至泰國、越南、印尼、菲律賓等東南亞國家。目前CYBERBIZ馬來西亞站落地客戶有當地公司代理的台灣知名休閒食品品牌「Captain Danny丹尼船長」，2024年開站至今已銷售累計超過1萬包米米花。
【關於CYBERBIZ順立智慧】
CYBERBIZ（順立智慧）致力於AI數據智慧、平台整合與技術創新，秉持著「讓全球有好產品的人做生意更簡單」的使命，持續追尋改變與創新，打造線上商務與線下整合的生態圈。
CYBERBIZ不僅提供「品牌官網、電商倉儲、智能POS」的一站式服務，且擁有數據分析、AI智能與專業顧問的團隊，幫助品牌架設網路開店，不只是從0到1，甚至是從0到100；不論是網路創業、零售業數位轉型或是開店平台轉換，都是最值得信賴的合作夥伴。
CYBERBIZ作為台灣本土的系統服務商，不論是互動溝通，還是市場環境，都具有專業完整且即時調整的服務品質；自2014年起，我們已協助超過35,000個來自不同產業的品牌商家成功開啟網路事業，並成功打造「OMO SMART STORE」，加速企業完成數位轉型。
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