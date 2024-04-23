強震3大樓傾倒！天王星、富凱、統帥都在米崙斷層上 專家：巧合
花蓮4月3日發生7.2強震，10幾天後，4月23日清晨再度出現2起芮氏規模6以上的地震，本次地震序列連續強震共計3座大樓傾斜，包括天王星大樓、富凱大樓、統帥飯店，若細看3座大樓位置，竟然發現它們都恰好位於2018年引起規模6.4地震的「米崙斷層」上，對此地震專家、前中央氣象署地震測報中心主任郭鎧紋認為「巧合成分大」，不過米崙斷層確實是需要高度關注的活動斷層。
記者張志浩／綜合報導
郭鎧紋指出，本次花蓮整個地震序列和「米崙斷層」較無關聯，但附近建築會倒榻的原因，主要還是該區域的地基其實沒有那麼好，郭鎧紋曾實地勘查當地，發現河流的沉積物都較鬆軟，因此無論是米崙斷層動起來，或其他區域引起地震，倒塌傾斜的危機本身就較高，何況統帥飯店2018年2月6日規模6.4地震時，就已經飽受摧殘。
郭鎧紋說明，雖然本次花蓮地震與「米崙斷層」扯不上關係，但不能否認的是，「米崙斷層」目前就是活躍中的斷層，且台灣東半部就是歐亞大陸板塊和菲律賓海板塊的交界處，應力累積相當快，配合斷層引起的威脅肯定不能小覷。
針對後續餘震活動，中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，大型地震不會短時間透過餘震釋放完，按照921地震經驗，半年到一年都可能發生餘震，但後面餘震會慢慢縮小，但仍會有較大餘震，規模不排除超過4、5、6。