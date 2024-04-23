揭花蓮縣府向災民喊窮　綠委爆：強硬要求災後重建導向組合屋

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沈伯洋說，因昨晚餘震倒塌的統帥大樓，是在3日地震時就被貼紅單，這波地震多棟倒塌或傾斜的建築，都是原先被評估有危險的紅黃單建築。但地方了解後，有紅單的住戶表示，縣政府完全不在乎住戶改建或重建意願，一直要求住戶做耐震補強，還用「因為中央政府不願意幫忙，縣府收到的補助款不夠」為由，所以無法協助住戶改建或重建，這點是真的很令人頭痛。
沈伯洋表示，目前衛福部的賑災基金已經收到約12億元多的善款，會協助住戶進行改建或重建補助。但程序上必須先完成住戶改建或重建意願調查，才能統整需求後估算出所需金額，送到國土署和賑災基金會討論善款如何使用。但縣府不積極向住戶說明，還要求住戶必須先簽署中繼住宅意願調查表，才願意協助進行後續程序，甚至強硬地要將災後重建導向蓋組合屋。
沈伯洋質疑，如果能改建、重建鋼筋水泥建築，誰想住在組合屋？ 花蓮縣政府對於組合屋的堅持，實在令人匪夷所思。縣府居然還指責民眾，「都是因為你們要大家不要捐給縣政府，所以才沒錢幫大家重建。」
沈伯洋強調，衛福部的賑災基金會投入協助，由賑災基金會價購災損房地，災民可另購房屋或取得賑助金後，參與政府的重建措施，完成後分回房地。只是目前賑災基金收到的善款，還不到2018年0206地震募款總額的一半。
沈伯洋說，善款到底夠不夠還不確定，因為第一步是縣府要先完成，住戶改建或重建意願，這一塊沒完成，行政單位無法計算出所需經費。現在只能呼籲花蓮縣府，不要再想著蓋組合屋，趕快先把第一步完成。
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