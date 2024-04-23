認購一份禮送出雙倍愛！庇護工場「母親節送愛禮盒」送愛到部落
下個月即將迎來母親節，喜憨兒和發庇護工場於今(23)日舉辦母親節禮盒宣傳活動，邀請憨兒小毅、小廷母子檔以及長期認購喜憨兒商品的企業代表，現場組裝母親節送愛禮盒「巧莓甜心」；憨兒也藉此機會說出對媽媽的感謝，並送上手繪卡片，提早歡度母親節。
記者陳美嘉／高雄報導
喜憨兒基金會副執行長羅淑霞感謝企業代表的蒞臨，願意拋磚引玉邀請更多人認購母親節送愛禮盒，將這份關愛送給部落家庭。今年推出的母親節送愛禮盒「巧莓甜心」，禮盒中有使用紐西蘭進口奶油製成的巧克力蛋糕與莓果蛋糕，再搭配抺茶、巧克力、草莓奶酥等三款手工餅乾。這款禮盒是專為送愛到部落活動特製的，希望為桃園市、苗栗縣、雲林縣、嘉義縣、臺東縣等偏鄉部落小學生，送上一份佳節祝福，禮盒認購價每盒499元。
此外，也推出6吋「草莓巧克力蛋糕」，可以買回家過節，以香濃苦甜的巧克力蛋糕為基底，疊加口感綿密的巧克力慕斯與酸甜滋味的莓果醬，最後覆蓋上草莓慕斯及草莓鮮奶油作裝飾，微苦、微甜、微酸的層次口感，是大人小孩都愛的搭配，售價598元。
喜憨兒和發庇護工場位於大寮和發產業園區內，提供麵包、西點、手工餅乾、生日蛋糕、餐盒、茶會點心、喜餅、彌月、伴手禮以及各式節慶商品。為慶祝母親節，即日起到4月30日止，於和發庇護工場認購三盒母親節送愛禮盒，就可獲得「童話森林」鳳梨酥禮盒一盒，限量50份，贈完為止。