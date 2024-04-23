台北慈院驚傳性犯罪！手術病人私密部位疑遭偷拍 衛福部長這麼說
台北慈濟醫院一名黃姓護理師，上網爆料一名開刀房護理師，在病患麻醉期間圍觀病人的生殖器及胸部，甚至拍攝照片、瘋狂搓揉，讓他直呼「這些完全沒有醫德的事情，全都發生在沒人知道的手術室裡」，對此，新店警方證實已接獲報案，但衛福部長薛瑞元卻感到奇怪「開刀房內不只一個人，而是整個團隊都在，此事中涉及病人隱私才是最需要擔心的」並稱目前仍不清楚實際狀況。
記者林莞茜／綜合報導
薛瑞元指出，這並非醫院普遍狀況，開刀房不是只有一個人，整個團隊都在，「聽起來有點奇怪」；衛福部次長王必勝則稱該案新北衛生局已經在調查，還需要等調查結果看事實來說明，但他也提到「如果是手術前後，確實會拍患部資料照取樣的可能」
針對此事，台北慈濟醫院回應，該爆料提及的相關醫療處置「均非事實」，且手術室明文嚴禁非醫療用途的拍照行為，醫院已經開始追查照片來源、真實性以及拍攝動機，另外立即停止黃姓護理師的相關資訊查閱權限，同時報請警方協助調查，醫院將配合後續辦理。
※【NOWnews 今日新聞
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