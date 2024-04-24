巷仔內／心輔官比例低、業務重　顧立雄接國防部降低自傷案難度高

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2021年底截止，該年度軍中雖394位心輔官，但有半數非心理或是社工相關科系出身，具相關證照更僅是119位，比例不到一半。雖然心輔官人數有所提升，國民黨立委徐巧芯指出，國軍常備編制18萬8000人，但是在國軍裡面具有諮商心理師、社工師相關證照的人總共是155人，換配比算是1比1212。藍綠立委都質疑，軍中心輔系統根本無法完全發揮其效果。民進黨立委王定宇3月27日在立院質詢時更踢爆，自己試打國軍網站上的馬祖地區心理衛生中心電話，結果居然是空號。
國軍自傷另外一大主因是業務繁重。2018年1月1日起，國軍開始實施募兵制，非志願役而達到役齡的常備役男性則改服4個月軍事訓練役，但募兵制實施後，國軍卻與多數實施募兵制的國家一樣，出現招募困難，編現比自2020年開始連3年下降，2022年為82%，士官階級更只剩80%。
立法院預算中心2023年發布報告指出，國軍編現比跌至80%，加上2年內7600人提前離營，造成業務負擔繁重。今年3月1日憲兵211營上兵舉槍自殺案，憲指部高層在立院答詢時，保證該營士兵都有「站二歇六」（站衛哨兩小時後休息六小時後，才再度站哨），但是後來仍被媒體踢爆「站二歇二」，且常站二歇四，輕生前一天除了3班正哨，甚至還有3班附加哨(待命班)，打臉憲兵沒有「站二歇二」的說法。對此，憲兵指揮部坦承211營人力比較吃緊。
業務繁重加上心輔官比例低，導致國軍官兵求助無門，便會造成自傷案惡性循環。雖然2018年6月國防部通過《陸海空服役條例》修正，軍士官任官服役滿1年以上，如果無續服意願，只要賠款就能提前退伍，但仍有不少官兵因為無法負擔賠款，而選擇自殘。
準總統賴清德將於520後上任，預料兩岸關係將持續緊張，律師出身的顧立雄將接任國防部長，新任部長如何在中國對台軍事威脅日益加深、國軍自傷案件頻傳下維持戰力，恐怕是高難度挑戰。
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