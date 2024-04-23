台北101遇強震毫髮無傷！「最猛功臣」登上CNN：連60樓都幾乎沒晃

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4月3日台北市最大震度達到5弱，台北多數建築物出現劇烈搖晃，《NOWnews》記者位在4樓的建築物中，也有許多擺設、小家具搖晃甚至跌落在地，不過101大樓內部員工提供照片，位在60樓的辦公桌擺設，幾乎沒有出現位移或傾倒，可見台北101大樓的抗震度相當高。
對此，CNN報導中提到，面對台灣25年來最強地震，台北多數建築物出現劇烈搖晃，不過台北101大樓卻在規模7.2的強震中毫髮無傷，除了建材使用鋼筋混凝土，具有良好抗震能力外，保護101大樓的大功臣還有「調諧質量阻尼器」（風阻尼球）。它是一個巨大的金色球型裝置，懸掛在101的87樓至92樓之間，像是鐘擺一樣抵銷大樓的劇烈晃動，為大樓提供穩定性。
台北101風阻尼球，歷史最大晃動幅度100公分
台北101總經理朱麗文表示，風阻尼球最大搖晃幅度紀錄為蘇迪勒颱風，在13級強風暴吹之下，搖晃幅度達到100公分，事實上颱風的強力風速對於大樓搖晃影響較大，不過在花蓮0403強震後，仍針對大樓內100多部電梯做測試與檢查，以確保安全。據悉，本次花蓮0403地震時，阻尼器的搖晃幅度還不到蘇迪勒颱風的一半。
101辦公大樓事業處營運長劉家豪也進一步說明，風阻尼球主要是防止強風導致的大樓晃動，針對防震這一塊，還要歸功於101主樓的基礎設計，選擇使用3.0~4.7m厚的基礎版，以及380支基樁支承大樓的各種荷載。因此即便近期地震頻傳，台北101觀景台的人潮仍有增無減，由此可見旅客對於101大樓抗震能力信心十足。
「風阻尼球」是什麼？
風阻尼球主要目的是減緩台北101晃動，避免大樓劇烈晃動造成結構受損，集結加拿大、台灣、法國、義大利等四國科學家共同建造，以8根重量高達20公噸鋼纜環繞球的底部，從92樓懸吊至87樓，最大擺動幅度有1.5公尺，是101大樓防風抗震的重要結構之一。
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