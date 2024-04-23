醫院性犯罪！台北慈濟爆護理師趁麻醉偷拍 爆料者妨害秘密罪送辦
台北慈濟醫院一名自稱為黃姓資深護理師的民眾，上PTT爆料有開刀房護理師在病患麻醉期間圍觀病人的生殖器或隆出來的奶，甚至拍攝照片瘋狂搓揉，「這些完全沒有醫德的事情，全都發生在沒人知道的手術室裡」，對此新店警方證實已接獲報案，江陵派出所已帶回爆料者黃男，後續會將黃男以妨害秘密罪嫌調查送辦，另再追查釐清拍攝者。慈濟醫院發聲明醫院已啟動調查，追查照片來源與拍攝動機。
記者孫唯容／綜合報導
一名自稱「阿肥」的黃姓護理師，以實名發文在PTT發文爆料，在台北慈濟開刀房工作至今半年，看過許多令人作嘔的事情，大量護理師圍觀麻醉開刀的病患時，不僅會拍攝照片，甚至還上手搓揉，「這些完全沒有醫德的事情，全都發生在沒人知道的手術室裡」。黃姓護理師也網上公開照片證據，其中包括「白虎」、「入珠」等照，以及一名準備隆乳的女病患遭人拍照留念，除了成人私密照以外，連小女孩小男孩的裸體也沒有被放過。
新店警方證實表示，轄區江陵派出所今天中午接獲民眾電話報案，台北慈濟醫院內有發生偷拍事件，警方目前已展開調查，將釐清照片拍攝時間、拍攝者身分，並朝妨害風化、妨害秘密罪嫌偵辦。
台北慈濟醫院回應，該爆料提及的相關醫療處置「均非事實」，且手術室明文嚴禁非醫療用途的拍照行為，醫院已經開始追查照片來源、真實性以及拍攝動機，另外立即停止黃姓護理師的相關資訊查閱權限，同時報請警方協助調查。
※【NOWnews 今日新聞
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