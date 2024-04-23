湖人0:2要逆轉有多難？歷史翻盤率僅7.3%　2數據曝紫金大軍極不利

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39歲的LeBron James，本場比賽仍舊上場超過38分鐘，貢獻26分8籃板12助攻的「準大三元」成績，即便如此，湖人仍再次以2分之差不敵金塊隊，湖人面對到金塊近期遭遇到了10連敗，累計長達494天沒有贏過對方。同時，這場比賽也是LeBron James個人生涯在季後賽上的6連敗，創下個人生涯最長季後賽連敗紀錄。
根據美媒統計，NBA季後賽史上7戰4勝制的系列賽當中，當一方處於0:2落後時，最終系列賽結果為33勝416負，晉級機率僅7.3%。上次在季後賽上0:2還能夠成功逆轉的球隊，就是上個賽季的金州勇士，他們在首輪面對到沙加緬度國王時，一開始以0:2落後，最終苦戰7場，靠著勇士一哥Stephen Curry在G7狂砍破個人季後賽新高紀錄的50分，驚險拿下系列賽勝利。
而湖人隊史在7戰4勝制中的系列賽以0:2落後時，他們系列賽最終晉級結果為2勝20負，晉級機率僅9%。這兩組數據也意味著，想要在0:2的情況之下還能夠上演逆轉秀，實在不是一件容易的事。
不過湖人球迷也不用急著死心，事實上LeBron James過去生涯8次在季後賽上，面對到所屬球隊處於0:2的落後困境，最終有3次能成功逆轉，拿下該輪系列賽勝利。
包括2006-07年球季，當時效力於克里夫蘭騎士的LeBron James，在東區決賽面對底特律活塞，先輸2場的情況下，最終連贏4場逆轉晉級。以及在2015-16年賽季的總冠軍賽，當時LeBron率領的騎士，起初同樣以0:2落後金州勇士，但隨後完成了著名的從1:3落後逆轉奪冠，擊敗當年例行賽大殺四方、拿下73勝的金州勇士。
最近一次則是在2017-18年球季，LeBron率領騎士在東區決賽面對波士頓塞爾提克，騎士開局同樣處於0:2落後，最終雙方大戰7場，騎士反倒以以4:3淘汰對手，晉級總冠軍賽，不過最終在總冠軍賽上，遭到金州勇士以4:1擊敗。
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