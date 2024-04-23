金秀賢甜蜜放閃金智媛！「曖昧細節」流出 粉絲受不了：請去結婚
Netflix韓劇《淚之女王》精彩的故事讓收視率屢屢創新高，男主角金秀賢也大放送，在IG秀出與金智媛在薰衣草花田裡甜蜜放閃的照片，只見照片中金秀賢幫金智媛撐傘，滿滿的細節讓粉絲們直呼：「你們快去結婚！」
記者張一笙／綜合報導
金秀賢與金智媛都是實力派演員，同時都有超高顏值，粉絲都很期待2人能夠假戲真做；金秀賢就在IG上曬出與金智媛於薰衣草花田裡的照片寫下：「就是這邊。」並且標註金智媛的帳號，讓人浮想聯翩。
照片中，金智媛緊緊跟在金秀賢高大身影背後，而金秀賢則為金智媛撐傘。事實上，金秀賢上周就曾在IG曬出與金智媛的合照，2人開心對鏡頭比「Ya」的照片，甜死一票粉絲，劇裡虐心劇外發糖，讓不少劇迷們狂嗑這對CP。
有眼尖的粉絲發現，金秀賢除了為金智媛撐傘，還明顯將傘傾向金智媛為她遮陽防曬，互動甜蜜至極。不少粉絲都被這張照片甜到暴動留言：「你們快去結婚！」、「薰衣草花語，是等待愛情」、「在一起」、「金秀賢金智媛請交往！」、「完結篇後就去登記結婚吧！」、「哥你也到適婚年齡了不如就這個吧！反正你們婚禮都舉辦過了！」可見粉絲十分期待2人的戀情能夠開花結果。
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