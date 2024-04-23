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金秀賢甜蜜放閃金智媛！「曖昧細節」流出　粉絲受不了：請去結婚

▲金秀賢（左）曬出與金智媛在薰衣草花田的合照，粉絲發現照片中金秀賢為金智媛撐傘的細節，甜蜜大喊：「你們快去結婚！」（圖／翻攝tvN）
▲金秀賢（左）曬出與金智媛在薰衣草花田的合照，粉絲發現照片中金秀賢為金智媛撐傘的細節，甜蜜大喊：「你們快去結婚！」（圖／翻攝tvN）

記者張一笙／綜合報導

Netflix韓劇《淚之女王》精彩的故事讓收視率屢屢創新高，男主角金秀賢也大放送，在IG秀出與金智媛在薰衣草花田裡甜蜜放閃的照片，只見照片中金秀賢幫金智媛撐傘，滿滿的細節讓粉絲們直呼：「你們快去結婚！」

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▲金秀賢在IG中2度曬出與金智媛合照，畫面中金秀賢的雨傘明顯偏向金智媛，甜蜜幫她撐傘遮陽。（圖／翻攝自金秀賢IG）
▲金秀賢貼心幫金智媛撐傘遮陽。（圖／翻攝自金秀賢IG）
金秀賢與金智媛都是實力派演員，同時都有超高顏值，粉絲都很期待2人能夠假戲真做；金秀賢就在IG上曬出與金智媛於薰衣草花田裡的照片寫下：「就是這邊。」並且標註金智媛的帳號，讓人浮想聯翩。

▲金秀賢（左）、金智媛（右）2人「雙金聯手」，成就《淚之女王》超高收視率。（圖／翻攝自tvN臉書）
▲粉絲都十分期待金秀賢（左）、金智媛能夠假戲真做順利交往。（圖／翻攝自tvN臉書）
照片中，金智媛緊緊跟在金秀賢高大身影背後，而金秀賢則為金智媛撐傘。事實上，金秀賢上周就曾在IG曬出與金智媛的合照，2人開心對鏡頭比「Ya」的照片，甜死一票粉絲，劇裡虐心劇外發糖，讓不少劇迷們狂嗑這對CP。

▲關於金秀賢的5件事，他差點成為保齡球國手、歌手金珠娜是他同父異母的妹妹。（圖／Netflix提供）
▲不少粉絲都到金秀賢IG留言，期待他與金智媛的戀情能開花結果。（圖／Netflix提供）
有眼尖的粉絲發現，金秀賢除了為金智媛撐傘，還明顯將傘傾向金智媛為她遮陽防曬，互動甜蜜至極。不少粉絲都被這張照片甜到暴動留言：「你們快去結婚！」、「薰衣草花語，是等待愛情」、「在一起」、「金秀賢金智媛請交往！」、「完結篇後就去登記結婚吧！」、「哥你也到適婚年齡了不如就這個吧！反正你們婚禮都舉辦過了！」可見粉絲十分期待2人的戀情能夠開花結果。

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