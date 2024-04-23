跟著台積電做生意！台新銀福岡支行開業　搶攻企金及不動產融資

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台新銀行表示，疫情解封後，赴日投資及觀光熱潮持續提升，隨著日本股市屢創新高，日本央行也宣布終結負利率政策，種種跡象顯示日本經濟持續熱絡，逐漸走出長期通縮的谷底，可望再創榮景。而台新銀行繼2016年台新赴東京設立分行後，這次選定在福岡設立日本第2個服務據點，具有指標性的意義。
日本福岡不僅是日本第7大城市，在宜居性、年輕人口比例及新創企業數量等都在全國名列前茅。台新銀行福岡支行座落於福岡的核心地標「Tenjin Business Center天神商業中心」大樓，天神商業中心於2021年完工，鄰近福岡市政府，地下二樓直通地鐵天神站，除台新銀行外，亦有多家日本大型企業進駐。天神商業中心為福岡市長在「天神BIG BANG」重建計劃中的重點項目，象徵著城市更新和企業增長的企圖心。
台新銀行表示，台新銀行福岡支行此時開業，期許能掌握九州半導體產業聚落和磁吸效應下其他高科技產業聚落的發展商機，擴大服務版圖，提供給顧客完整的金融服務。
台新銀行福岡支行營業項目也多元，除企業放款業務外，也提供企網銀及不動產融資服務。台新銀行執行長林淑真表示，隨國人投資日本不動產熱潮持續提升，台新銀行將持續提供國內、外廣大客群優質服務，拓展日本關東首都圈、關西、九州等企業及不動產融資需求，擴大業務腹地並加速亞洲地區布局之擴展。
台新銀行福岡支行業務團隊也延攬熟悉日本當地不動產業務及具聯貸經驗的專業人員，開業後可望偕同東京分行，更貼近當地、了解客戶實際需求，以發展在地的金融業務。台新銀行近年也積極透過「儲備菁英計畫（MA Program）」及「Early Win 職場體驗計畫」延攬及培養跨領域、多語言的人才，積極為海外業務迅速發展佈局。