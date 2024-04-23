花蓮強震太扯！台灣「4月地震」已1234起 數量直逼前2年總和
2024年4月3日，花蓮發生規模7.2強震，後續餘震不斷，4月22日至4月23日期間又再出現破200起餘震，據中央氣象署地震測報中心資料統計，光是2024年4月，台灣總地震數就來到1234起，震央大多位於花蓮和嘉義，而這樣的單月地震數，已經快追上2022年和2023年加總的1302起，能量釋放相當驚人。
記者張志浩／綜合報導
地震測報中心觀測資料，2023年台灣地區共有466起地震、85起「顯著有感地震」，381起「小區域地震」；2022年台灣地區則有836起地震、184「顯著有感地震」、652「小區域地震」，而2024年4月，已經出現1234起地震，307起「顯著有感地震」、927起「小區域地震」。
而台灣每年平均的「顯著有感地震」數量為130個，2024年4月就已經遠遠超過平均，且就算2022年有「918池上、關山強震」發生的一連串地震，但統計總數仍被2024年4月甩在後頭，就更別說地震活動相當安靜的2023年，當年在台灣觀測範圍，甚至只發生1次規模6以上地震。
前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋曾表示，台灣平均每年地震約釋放8顆廣島原子彈能量，2022有達標，但2023非常不及格，沒想到2024至今（4/23），光是花蓮地區地震就已經釋放約42顆廣島原子彈能量，民眾務必持續關心最新地震狀態。