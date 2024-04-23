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花蓮狂震仍堅持訪中！傅崐萁曝為4件事努力：責無旁貸的公務行程

▲國民黨團總召傅崐萁指出，此次率藍委訪陸是責無旁貸的公務行程。（圖／資料照片）
▲國民黨團總召傅崐萁指出，此次率藍委訪陸是責無旁貸的公務行程。（圖／資料照片）

記者王德蓉／綜合報導

國民黨花蓮立委傅崐萁原本預計25日將帶隊藍委訪中，但因花蓮餘震不斷，至今已逾千起，訪中行程是否如期前往，備受關注。傅崐萁今（23）日表示，率立委訪問大陸，是為了恢復兩岸交流觀光、為農漁產品打通外銷大陸、更是為兩岸能夠和平以及為振興花蓮災後重建經濟發展而努力，「是責無旁貸的公務行程」。

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傅崐萁表示，昨天晚上第二波大地震再度侵襲花蓮，回花蓮的鐵公路都中斷了，花蓮再次成為孤島，證明花蓮人需要安全回家的路，也期盼朝野一心，為花蓮及全台灣人民的生命安全找尋出路。從4月3日規模7.2大地震，到這2天連續數十次規模4以上有感地震，花蓮人民幾乎無法安穩生活。花蓮縣長徐榛蔚在第一時間、凌晨2:40趕赴災害現場，指揮疏散及安全；他也在上午結束立院會議後，趕回花蓮關心民眾。

傅崐萁表示，這次連夜地震顯示東部鐵公路充滿危機，只有「蘇花改」歷經0403、0422兩次大地震仍安然無恙，表示東台灣路網需全盤檢視重新興建，高架橋樑及堅固隧道才能規避落石，給花東人一條安全回家的路。他必須堅守在立法院，推動「國道六號」、「花東快速公路」、「環島高鐵」等條例，目前都已經一讀會通過，並督促中央政府立即興建，讓東部人民能夠平安回家安居樂業。「0403震災重建條例」先匡列150億元已逕付二讀完成，然兩波大地震後，包括台北市等多個縣市出現更多傾斜危樓，因此除原編列150億經費預算，國民黨團將在後續朝野協商中，目標爭取調整為300億元預算，希望早日完成重建還給鄉親安全家園。

傅崐萁說，「值此天災急難之時，不只需要災後重建，百工百業尤需振興救援」，10月份前的花蓮觀光訂房幾已全數被取消，地方主要產業面臨破產的危機，再沒有振興對策，岌岌可危。他率藍委訪陸，就是為了恢復兩交流觀光而努力、為農漁產品打通外銷大陸而努力、更是為兩岸能夠和平而努力、為振興花蓮災後重建經濟發展而努力。

傅崐萁強調，朝野立委組織赴WHA爭取加入國際組織，是公務行程；赴日本國會交流，是公務行程；前往越南參加台商聯誼會，是公務行程；為兩岸恢復交流出訪北京，更是責無旁貸的公務行程。縣長鎮守地方，立委堅守中央，盼朝野同島一命，攜手向前，共同建設花蓮美好家園。

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