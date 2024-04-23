地震APP裝這款就對了！《NOWnews》攜手氣象署 推播秒知地震速報
不只花蓮人搖到崩潰，自0403大地震後，昨（23）晚10時許開始，花蓮地區罕見「頻繁地震」，至今（23）日下午3時，17個小時內就發生188起有感餘震，其中2起規模超過6、15起規模達5以上，晃到民眾搞不懂究竟又搖了、還是頭在暈。如果你有安裝《NOWnews》APP的話，立刻解決困惑，不只能接收最即時的新聞報導，還可在地震發生第一時間，立刻得知地震時間及預估震度！
家庭消費中心／綜合報導
地震搖不停，讓民眾產生「心理性地震」，究竟是餘震、還是錯覺，傻傻分不清楚。網友急切尋找地震App，不知該安裝哪一款，最方便的方式就是下載《NOWnews》APP，將能在第一時間獲得最快、最正確的地震報告，掌握氣象署最新說明、專家學者精闢分析。
《NOWnews》今日新聞與中央氣象署串接，APP能觀看新聞之外，還能提供顯著有感地震報告。當台灣發生規模較大、震度影響範圍較廣的有感地震，讀者便可在第一時間收到推播，得知中央氣象署的即時地震站資料，包括地震時間、各地區預估震度。
根據記者位於雙北地區實際試用測試，《NOWnews》APP推播通知約較花蓮地震波提早3至4秒，且百試百靈，可幫讀者多爭取一些反應時間，減緩恐慌心理，且只會推播有感地震，確實掌握必要資訊。當又產生搖晃感時，不用再自我懷疑、也不需要在桌上擺一杯水，輕鬆掌握地震資訊不漏接。
下載安裝《NOWnews》APP後，別忘了開啟接收推播通知，才能即刻收到最新消息。iPhone手機至「設定」→「通知」→「今日新聞」，打開「允許通知」功能。Android手機至「設定」→「通知」→「應用程式通知」→打開「今日新聞」即可。
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