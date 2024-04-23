「全力詹」難救湖人！LeBron James兩場打79分鐘 吞季後賽6連敗
洛杉磯湖人今（23）錯失好局，以99：101在客場慘遭丹佛金塊逆轉，系列賽以0：2落後。「詹皇」LeBron James此役出賽38分鐘，19投9中，得到26分12助攻8籃板，可惜無法幫助球隊取勝。湖人落敗後，James也吞下其NBA季後賽生涯最長的6連敗，寫下紀錄。
記者黃建霖/綜合報導
此役湖人打得相當不錯，第三節一度領先多達20分，末節金塊追近時，James挺身而出連飆兩記三分球，無奈金塊在比賽結束前7次出手全數命中，展現關鍵時刻的統治力，最終逆轉比賽。
James上一場打了41分鐘，總計16投10中，三分球5投3中，攻下27分8助攻6籃板；兩場加起來他打了79分鐘，35投19中，合計砍下53分20助攻18籃板，個人效率奇高無比，打得時間也長，但仍然無法為湖人拿下一勝。
繼去年在西區決賽被金塊橫掃之後，湖人在這次系列賽交手又吞下2連敗，在季後賽已經吞下跨季的6連敗，這也是James輝煌職業生涯的最常季後賽連敗紀錄。
James賽後痛批這一場比賽的吹罰，以及裁判和電視輔助判決的改判決定，但在抱怨完之後，也強調現在眼下捍衛主場是最重要的事，必定要回洛城拿下G3。
談到金塊在最後時刻連中7球，James稱讚對手說：「我們知道他們是一支進攻火力十足的球隊，也明白他們會在某個時候進入到節奏之中，有能力打出一波小高潮，特別是在他們的主場之時 。」
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