李亦伸專欄／洛杉磯湖人「技不如人」！若丟G3這個賽季將宣告結束

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金塊兩大核心球星Nikola Jokic、Jamal Murray都能在關鍵決勝時刻挺身而出，決定比賽，三名主要角色球員Aaron Gordon、Michael Porter、 Jr.Cald-well Pope不管投籃狀況好壞，總是能在各種絕妙時刻扮演好角色球員，攻防兩端都做出貢獻，板凳端G1 PaytonWatson，G2 Christian Braun都在球隊需要時機，命中空位球，做出有效銜接。
金塊默契、完整性更好 湖人難擋10連敗
金塊團隊默契、先發五人完整性、兩大球星統治級表現、角色球員效率，都是湖人近兩年遭遇金塊10連敗，一勝難求關鍵。
G2湖人第三節最多領先金塊20分，第四節最多領先10分，最終被金塊後衛Jamal Murray最後48秒砍6分完成絕殺。
湖人輸在「技不如人」。湖人能不能翻身，取決於球隊還有多少「氣」，系列賽0：2落後，湖人氣勢重挫，G3如果回主場再贏不下來，湖人今年夏天就得面臨抉擇，是打破重建，還是繼續修修補補。
回到戰場，湖人還能做出什麼調整?
1.湖人G1只有四個人在打球，G2只有三個人在打球，從上季西決到現在，湖人打金塊，角色球員全部失靈失常，這是教練的責任。
2.湖人三名主要板凳Gabe Vincent、Spencer Dinwiddie、Jaxon Hayes季後賽第一輪對金塊兩戰，攻防兩端形同空氣。G1三人一共上場25分鐘，0出手，0分，G2三人一共上場31分鐘，3出手，0分。
3.湖人兩戰在比賽中都曾取得二位數以上領先，G1最多領先12分，G2最多領先20分。
4.湖人老詹兩戰場均26.5分、10助攻、7籃板，投籃命中率5成4，三分命中率5成4，水準以上發揮。Anthony Davis場均32分、12.5籃板、2.5火鍋，投籃命中率6成2，也是超水準演出。但湖人不管是關鍵球還是比賽節奏，都拿金塊團隊籃球+角色球員穩定發揮沒轍。
湖人眼前唯一能調整的就是「用人」，只要每場比賽有兩個角色球員能在團隊中發揮作用，攻防兩端打出效率，填補團隊漏洞，湖人才有機會翻身。
湖人G3再輸就沒戲 詹皇恐再無法帶隊奪冠
打金塊，除非老詹連續幾場砍40、50分，打出神鬼超凡表現，否則湖人沒有4-5名角色球員穩定做出貢獻，融入團隊，湖人只靠老詹和AD水準發揮，很難擊敗金塊如此完整球隊。
湖人教練Darvin Ham能在用人、執教、戰略面馬上做出有效調整？實在很難。
金塊幾乎不會失常，Nikola Jokic和Jamal Murray關鍵球和決勝期幾乎不會失常，湖人除非自己打出絕佳狀況和團隊，否則真拿金塊沒辦法。
G1打完，湖人輸球，我就說過「湖人過了金塊這一關，湖人奪冠」，「金塊過了湖人這一關，金塊衛冕」。
現在我會加一句，「湖人如果再輸掉G3，那麼這個賽季就可以宣告結束，老詹也隨時可以決定退休，他生涯已經無法再帶隊奪冠」。
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