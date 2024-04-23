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李亦伸專欄／洛杉磯湖人「技不如人」！若丟G3這個賽季將宣告結束

▲LeBron James切入遭到Nikola Jokic阻擋，湖人在季後賽G2慘遭丹佛金塊逆轉，專欄作家李亦伸認為湖人就是技不如人。（圖／美聯社／達志影像）
▲LeBron James切入遭到Nikola Jokic阻擋，湖人在季後賽G2慘遭丹佛金塊逆轉，專欄作家李亦伸認為湖人就是技不如人。（圖／美聯社／達志影像）

文／專欄作家李亦伸

跟上季西決湖人被金塊0：4橫掃劇本很像，湖人系列賽G2該贏沒贏，金塊101：99逆轉絕殺，湖人七戰四勝制陷入0：2落後。

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上季西決，湖人G2、G4都曾經取得兩位數以上領先，但都在第四節和最後五分鐘被金塊逆轉崩盤。

金塊兩大核心球星Nikola Jokic、Jamal Murray都能在關鍵決勝時刻挺身而出，決定比賽，三名主要角色球員Aaron Gordon、Michael Porter、 Jr.Cald-well Pope不管投籃狀況好壞，總是能在各種絕妙時刻扮演好角色球員，攻防兩端都做出貢獻，板凳端G1 PaytonWatson，G2 Christian Braun都在球隊需要時機，命中空位球，做出有效銜接。

▲NBA首輪季後賽第2戰，最後讀秒階段Jamal Murray中距離絕殺湖人，終場金塊以101:99擊敗湖人，奪下系列賽第2勝。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA首輪季後賽第2戰，最後讀秒階段Jamal Murray中距離絕殺湖人，終場金塊以101:99擊敗湖人，奪下系列賽第2勝。（圖／美聯社／達志影像）
金塊默契、完整性更好　湖人難擋10連敗

金塊團隊默契、先發五人完整性、兩大球星統治級表現、角色球員效率，都是湖人近兩年遭遇金塊10連敗，一勝難求關鍵。

G2湖人第三節最多領先金塊20分，第四節最多領先10分，最終被金塊後衛Jamal Murray最後48秒砍6分完成絕殺。

湖人輸在「技不如人」。湖人能不能翻身，取決於球隊還有多少「氣」，系列賽0：2落後，湖人氣勢重挫，G3如果回主場再贏不下來，湖人今年夏天就得面臨抉擇，是打破重建，還是繼續修修補補。

▲洛杉磯湖人錯失好局，首輪季後賽G2慘遭丹佛金塊逆轉，「詹皇」LeBron James吞下職業生涯首次季後賽6連敗。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯湖人錯失好局，首輪季後賽G2慘遭丹佛金塊逆轉，「詹皇」LeBron James吞下職業生涯首次季後賽6連敗。（圖／美聯社／達志影像）
回到戰場，湖人還能做出什麼調整?

1.湖人G1只有四個人在打球，G2只有三個人在打球，從上季西決到現在，湖人打金塊，角色球員全部失靈失常，這是教練的責任。
2.湖人三名主要板凳Gabe Vincent、Spencer Dinwiddie、Jaxon Hayes季後賽第一輪對金塊兩戰，攻防兩端形同空氣。G1三人一共上場25分鐘，0出手，0分，G2三人一共上場31分鐘，3出手，0分。
3.湖人兩戰在比賽中都曾取得二位數以上領先，G1最多領先12分，G2最多領先20分。
4.湖人老詹兩戰場均26.5分、10助攻、7籃板，投籃命中率5成4，三分命中率5成4，水準以上發揮。Anthony Davis場均32分、12.5籃板、2.5火鍋，投籃命中率6成2，也是超水準演出。但湖人不管是關鍵球還是比賽節奏，都拿金塊團隊籃球+角色球員穩定發揮沒轍。

湖人眼前唯一能調整的就是「用人」，只要每場比賽有兩個角色球員能在團隊中發揮作用，攻防兩端打出效率，填補團隊漏洞，湖人才有機會翻身。

湖人G3再輸就沒戲　詹皇恐再無法帶隊奪冠

打金塊，除非老詹連續幾場砍40、50分，打出神鬼超凡表現，否則湖人沒有4-5名角色球員穩定做出貢獻，融入團隊，湖人只靠老詹和AD水準發揮，很難擊敗金塊如此完整球隊。

湖人教練Darvin Ham能在用人、執教、戰略面馬上做出有效調整？實在很難。

金塊幾乎不會失常，Nikola Jokic和Jamal Murray關鍵球和決勝期幾乎不會失常，湖人除非自己打出絕佳狀況和團隊，否則真拿金塊沒辦法。

G1打完，湖人輸球，我就說過「湖人過了金塊這一關，湖人奪冠」，「金塊過了湖人這一關，金塊衛冕」。

現在我會加一句，「湖人如果再輸掉G3，那麼這個賽季就可以宣告結束，老詹也隨時可以決定退休，他生涯已經無法再帶隊奪冠」。

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