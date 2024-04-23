39歲詹皇超神！寫NBA季後賽史上最老紀錄 盼湖人回主場扭轉頹勢
NBA季後賽西區首輪洛杉磯湖人今（23）日以99：101不敵丹佛金塊，苦吞對戰10連敗，但39歲「詹皇」LeBron James 仍繳出26分、8籃板、12助攻、2抄截和2阻攻的全能表現，成為NBA史上在季後賽單場至少貢獻「25分、5籃板、10助攻」的最年長球員。
記者路皓惟/綜合報導
作為NBA現役最老的球員，此戰詹皇出賽38分鐘，全場19投9中，包括砍進3顆三分球，貢獻26分。根據《StatMuse》指出，詹皇是聯盟史上在季後賽單場攻下至少「25分、5籃板、10助攻」的最老球員，再次締造詹皇障礙。
談到本場湖人在握有20分領先優勢下被逆轉，詹皇表示：「金塊是一支進攻能力非常出色的球隊，我們知道她們會在某個時刻找到節奏，我們不想讓他們輕易打出一波高潮，我們需要在防守上堅持下去，我認為今天我們也都做到了，但我們還是浪費了20分的領先優勢。」
目前湖人在系列賽面臨0：2落後，詹皇表示，現在的心態是如何「捍衛主場」，並全力專注於即將到來的第3戰。湖人將於26日主場迎戰衛冕軍，盼希望能夠在自家扭轉劣勢。
此外，湖人輸球後，LeBron James在季後賽已經遭遇6連敗，包括上個賽季西區決賽對金塊的4連敗，以及本賽季目前的2連敗，這是詹皇職業生涯至今，在季後賽遭遇的最長連敗。
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