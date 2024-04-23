要臺灣跟新加坡都呼賀 黃偉哲新加坡展示國旗蘭花及火鶴花
2024新加坡國際食品展於今(23)日盛大開幕，由臺南市長黃偉哲率領5家台南在地企業，及農業局、觀旅局聯合攤位共計4格攤位，展示超過50項精選產品，開創台南市農產品新加坡行銷通路。黃偉哲也特別向新加坡貿工部暨文化、社區及青年部政務部長劉燕玲展示噴印臺南市徽及新加坡國徽的臺南後壁蘭花，以及臺南六甲的火鶴花，祝福臺灣與新加坡都「呼賀」。
記者郭俊暉／台南報導
黃偉哲更邀請臺南米其林必比登筑馨居主廚周榮棠及東香台菜主廚蔡瑞成一同前往，運用本次參與出展業者產品搭配臺南鳳梨製作特色料理供參展者品嚐。充分展現出臺南特色物產及加工食品的豐富與多元，這4天展期提供買主試吃，期望借此食品界盛會加強與國際買家的連結，拓展更廣闊的外銷通路。
新加坡國際食品展是亞洲最大的食品及飲料展覽會之一，吸引了來自世界各地的參展商和買家。臺南市政府憑藉豐富的農產資源、優質的農產品以及完善的產業鏈，積極參與此次展覽，希望進一步推廣臺南農產品在國際市場上的知名度和競爭力。，觀旅局也以臺南在地11個品牌伴手禮結合臺南400佈置展桌，現場亦備有多樣試吃小點、臺南觀光資訊及米其林美食店家摺頁供參觀民眾索取。
此次參展的臺南隊包括鮮饌國際、綠園牧場、貫金食品、玉井聯興青果生產合作社及玉膳股份有限公司以及相當多的地方精英農漁企業。今年新加坡國際食品展臺南館以臺南400、鳳梨旺來勾勒臺南館展區獨特的主視覺，帶入新加坡人對於鳳梨(又稱黃梨)旺來之印象。
這次參展品項相當多元包括冷凍鮮果、鮮果汁、芒果乾、虱目魚粥、花枝排、藥膳白蝦、醬香黃金鯧等加工品，農業局聯合攤位則展示有麻豆柚香白巧克力、南市區漁會鱻味餅、後壁區米奶茶、新市區茶豆香酥、臺南嚴選特級水產虱目魚丸、虱目魚肚、善化醇善芝麻拌麵、以及臺南在地的鮮果鳳梨釋迦、冷凍芒果丁、扇形鳳梨、果丁、果汁、各式綜合水果乾與柴焙桂圓琴酒、柴焙桂圓羊羹等滿滿來自臺南的獨特美味。