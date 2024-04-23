降減原料採購成本！中鋼公司運用AI智慧配煤技術發揮成效

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王錫欽說，鋼鐵是全球廣泛使用，且不可或缺的支柱材料，應用於建築大樓、橋梁、汽車、船舶、飛機，以及生活所需的冰箱、電腦、3C產品等用途，而全球約有70%的鋼材，是由一貫化作業鋼廠產出，以技術成熟度高的高爐煉鐵、轉爐煉鋼等製程先產出鋼胚，再透過熱軋、冷軋等軋延產線完成鋼品。
王錫欽並說，一貫作業鋼廠每生產1噸粗鋼，大約需要1.6噸鐵礦砂及0.7噸煤料，煤料分為冶金煤與非冶金煤兩大類，僅有冶金煤具備再製特性，可在煉焦爐內攝氏1000°C及隔絕氧氣的環境下，以乾餾冶煉方式製成具一定強度的塊狀焦炭，而焦炭不僅可作為高爐內，支撐鐵礦還原反應的骨架，也能維持爐氣通道的暢通性與鐵水生成流動的順暢性，對於高爐運作有舉足輕重的影響力。
王錫欽指出，冶金煤依照焦化能力，可分為強冶金煤、弱冶金煤等多種品級，其所需成本也有所不同，中鋼採取多元料源策略採購冶金煤，不僅能避免特定煤種斷料及降低價格波動風險，也將不同品級冶金煤料搭配，在確保焦炭的強度及品質符合高爐需求下，多使用弱冶金煤來降低原料成本。
王錫欽並指出，隨著冶金煤種類增加及配料組合更加多變，中鋼進一步將冶金技術、煉焦爐操作及AI大數據等不同領域的內部專家組成研究團隊，投入開發AI智慧配煤技術，結合過往煉焦爐操作經驗及多年累積的生產大數據資料，成功建立焦炭品質預測模型的演算法，並先於四階煉焦爐建置焦炭強度AI預測智能平台，再串接高爐AIoT平台回饋的生產資訊，輔助煉焦爐現場人員操作設備，未來中鋼AI智慧配煤技術將平行展開至廠內其他煉焦爐及該集團子公司中龍鋼鐵，發揮中鋼數位轉型的最大降本效益。