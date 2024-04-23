工研院連8年奪愛迪生獎！今年獲「1金3銀」 科技研發技轉產業
愛迪生獎（Edison Awards）為國際上極具指標性的創新獎項，素有「創新界奧斯卡獎」美譽，近日公布今年度獲獎名單，其中，工研院連續八年獲獎，在全球近400多項技術、產品中，勇奪1金3銀，總計擒獲4面獎牌，創下佳績。透過工研院獲獎關鍵技術，讓台灣生醫、紡織、顯示器科技研發實力持續在國際發光且均已技轉產業。
記者鄭妤安/台北報導
其中，降眼壓的成效優於國際領先大廠的「創新雙標靶青光眼藥物」，為台灣在眼科學創新（OPHTHALMIC INNOVATIONS）新藥拿下第一面金牌。「細胞功能之鑰」則是針對異體細胞治療所建立的精準化與標準化細胞篩選機制，獲得銀牌獎；同樣擒獲銀牌獎的還有「高精密陣列之微型Micro LED全彩顯示模組」，協助台廠打入國際Micro LED穿戴顯示器裝置產業；「高效潔淨聚酯溶解脫色技術」可助紡織業提高織物回收效益，也榮獲銀牌獎。
愛迪生獎執行總監法蘭克．波納費里亞（Frank Bonafilia）表示，工研院不間斷的創新研發就像創新基地，並且在研發過程中，考量技術是否符合供應鏈需求，也專注在謀求人們更好的生活。過去8年來，工研院持斷研發顛覆市場的產品，其中「創新雙標靶青光眼藥物」更是顛覆市場的絕佳案例。
工研院院長劉文雄也提到，工研院近年從事市場導向研發，以科技創新引領產業發展，已有顯著成果，獲獎名單中，「創新雙標靶青光眼藥物」已技轉信力碩德，進入臨床試驗階段；「細胞功能之鑰」，已技轉給國內廠商，像是台灣博醫能生技，並進人體臨床試驗階段；「高效潔淨聚酯溶解脫色技術」正跟國內紡織業者進行驗證當中；「高精密陣列之微型Micro LED全彩顯示模組」更攜手宏齊、鴻海、英濟、沛錦、追風、佐臻、優美特創新材料、台灣奈晶、信捷等上中下游廠商，進行技術落地驗證。