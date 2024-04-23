國家級警報發布　盧秀燕：睡夢中驚醒

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盧秀燕說，昨晚國家級警報響引起民眾留意是好事，盼各局處加強宣導，「因為防災準備應變最重要」。消防局已請各大(分)隊進行災情查報，將持續密切注意地震狀況，也提醒市民朋友務必謹記抗震「趴下、掩護、穩住」原則， 利用雙手保護自身的頭部、頸部，在第一時間保護好自己，就是將傷害降到最低的最好方式。
另民眾關心國家級警報標準幾級才會發布，盧秀燕提到，昨晚她在睡夢中驚醒，共接獲三次國家警報，經了解每個人各自接收到的次數不一，若能掌握國家級警報，才得以應變。地震發生在白天民眾容易戒備，晚上發生地震，國家警報就非常重要，可即時提醒民眾，希望各局處加強宣導，讓市民家人在重要的關鍵時刻，都能夠獲得訊息加以應變。另外，她也請民政區里系統加強關心偏遠地區民眾或獨居長輩們的狀況。
消防局長孫福佑說，根據氣象署地震測報中心的門檻，只要某地區的預估地震規模5.0 以上，同時預估震度達4 級以上，就符合地區「國家級警報」標準，但因為是預估值，實際上還是要等發生地震後，才能夠測出實際的震度。秘書長黃崇典也補充，國家級警報是細胞簡訊，由發送範圍內之基地台傳送發布，就像收到一般簡訊不需設定；另一個中央氣象署地震測報APP，就需設定並打開通知才得以接收的到。