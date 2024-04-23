國內營建業不可或缺！中聯資源將水淬高爐石磨成粉成為減碳綠建材

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林宏達說，爐石粉不僅為有用之資源物質，更是一種減碳建材，爐石粉碳排放約60kg CO2-e/ton，而卜特蘭水泥則約900kg CO2-e/ton，當爐石粉有效取代卜特蘭水泥時，每噸可減少約840公斤二氧化碳排放量，中聯資源年產爐石粉約300萬噸，如果全數取代水泥，總計減碳量可達約250萬噸，具有顯著節能減碳之效益。
中聯資源公司總經理黃祥亞指出，中聯資源為響應內政部與環境部所鼓勵業者使用爐石粉推動之綠建材標章及環保標章制度，已針對爐石粉摻配重量百分比達40%以上產品，可申請水硬性混合水泥建材標章，另外，爐石粉摻配重量百分比達70%以上產品，可申請非窯燒類資源化建材標章，且爐石粉也是再生綠建材中的綠混凝土建材項目中所指定摻配的材料之一，致該公司提供國內產製的爐石粉，可協助預拌廠取得綠建材標章證書，達到產業共生、資源共用及環境共享三贏的局勢。
黃祥亞說，「循環經濟」已為全球重視的議題，也是台灣產業重要的課題，中聯資源將鋼鐵業產生的水淬高爐石副產品經研磨成爐石粉，並積極推廣爐石粉應用，為響應循環經濟，主動辦理環保標章及綠建材標章證書，於2002年取得全台灣第一張卜特蘭高爐水泥環保標章證書，爐石粉及系列產品已取得7張環保標章證書與2張再生綠建材證書，爐石粉更取得BS 8001循環經濟最高成熟度等級證書。
黃祥亞並指出，中聯資源將爐石粉適材適所加值化、減少天然資源使用，串起鋼鐵業及營建業之間產業鏈發展，截至目前應用實績包括，台北101大樓、高雄85大樓、高雄世運主場館、台灣高鐵、高雄捷運、高雄輕軌與中鋼總部大樓等建設，有效促進經濟發展、節能減碳及環境保護，充分展現中聯資源致力資源永續及價值創新，成為循環經濟的卓越企業之願景。