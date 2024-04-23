劉德華宣布開唱！搶先公布巡迴8城市 高喊：珍惜每一個當下
天王劉德華終於要開唱了！他今（23）日宣布將舉辦全新巡迴演唱會《今天…is the Day》，確定會在中國上海、廣州、北京、南京、杭州、深圳、成都和重慶等城市演出，而這次是否會在台灣開唱，據悉，一旦有新消息會立刻再公布。
記者吳昕蓓／綜合報導
巡迴演唱會主題命名為「今天... is the Day」，反映出劉德華的人生態度，希望透過作品鼓勵觀眾珍惜當下，每個「今天」都要開心自在地度過，從曝光的演唱會海報可以看到，劉德華身穿白色西裝，以陽光帥氣的形象登場，宛如白馬王子，絲毫看不出歲月在他身上留下的痕跡，露出招牌笑容依舊電力十足。
劉德華透露，這段時間他和團隊一直在討論計畫演唱會，但由於自身忙碌，加上場地申請需要時間，一延再延，所以2022年9月，曾嘗試以線上演唱會的方式跟粉絲見面，當時觀看人數突破3.5億人次，可見劉德華的超強魅力。
劉德華也在臉書粉專曬出自己在飛機上的照片，只見他戴著口罩和帽子，望著窗外，並在內文寫下：「回家了！全程投入我們的演唱會！」讓粉絲十分期待，目前已經公布中國八站城市的巡迴演唱會時間，然而台灣是否列在開唱城市中，恐怕消息還得再等等。
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