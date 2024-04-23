手搖飲再出新招！八曜和茶推全新「益生菌」飲品

高雄起家的手搖飲「八曜和茶」，2017年開設第一家店後，主打日式和風自然茶以及無咖啡因清爽系列飲品，廣受台灣各年齡層的喜愛。繼上波和一沐日推出限時聯名飲料爆發搶購熱潮，八曜和茶再次推出話題新作「ㄦㄦ菌」益生菌系列飲品。
記者陳美嘉／高雄報導
八曜和茶看準新機能飲食市場，以「一日兩杯養ㄦㄦ計畫」為主題，由首席調飲師親自調配口味，將益生菌和無咖啡因茶飲結合，研發出新品「順解ㄦㄦ-柚香菌乳茶」與「激酵ㄦㄦ-蜂凝菌乳茶」。
根據衛福部國健署的建議指出，每日膳食纖維攝取量為 25-30 克/天，但台灣癌症基金會統計，國人每日僅食用14 公克的膳食纖維。八曜和茶與豐華生技攜手研發「ㄦㄦ菌」益生菌，豐華生技專利製程萃取出「Totipro 益萃質」有多種消化酵素，200億益生菌，更有多達15種益生菌、4大專利菌株與小麥若葉增加膳食纖維，另外也通過國家級 SGS 安全認證。
除了推出「順解ㄦㄦ-柚香菌乳茶」與「激酵ㄦㄦ-蜂凝菌乳茶」新品外，凡是到八曜門市購買「ㄦㄦ菌」益生菌整盒品項，活動期間可加購每間門市限量的25個珍奇小物「八曜-小招牌燈箱」。詳細商品及活動資訊可搜尋八曜和茶官網、FB、IG 及八曜和茶 脆。