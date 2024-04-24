卓榮泰內閣名單一次看！僅這5人留任　林佳龍、顧立雄還沒亮相

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行政院副院長：鄭麗君（文化部前部長）
行政院秘書長：龔明鑫（國發會主委）
行政院副秘書長：內定王貴蓮（民進黨立院黨團主任）
行政院發言人：陳世凱（台中市前議員）
內政部長：劉世芳（前立委）
外交部長：內定林佳龍（總統府秘書長）
國防部長：內定顧立雄（國安會秘書長）
財政部長：莊翠雲（留任）
教育部長：鄭英耀（中山大學校長）
法務部長：鄭銘謙（台北地檢署檢察長）
經濟部長：郭智輝（崇越集團董事長）
交通部長：李孟諺（行政院秘書長）
勞動部長：何佩珊（行政院副秘書長）
農業部長：陳駿季（代理部長真除）
衛福部長：邱泰源（前立委）
環境部長：彭啟明（天氣風險公司總經理）
文化部長：李遠（作家）
數發部長：黃彥男（中研院資訊創新科技研究中心主任）
國發會主委：吳誠文（南台科技大學校長國科會主委）
陸委會主委：內定邱垂正（海基會副董事長）
金管會主委：彭金隆（政大風險管理與保險學系教授）
海委會主委：管碧玲（留任）
僑委會委員長：徐佳青（留任）
退輔會主委：內定嚴德發（國防部諮委）
原民會主委：曾智勇（原民會原民文化發展中心主任）
客委會主委：古秀妃（台南市政府客委會主委）
工程會主委：陳金德（中油前董事長）
主計長：陳淑姿（台南市政府研考會主委）
人事長：蘇俊榮（留任）