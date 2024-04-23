馬斯克不重視員工安全？SpaceX工傷率遠高同業 有單位甚至高9倍
美國富豪馬斯克（Elon Musk）旗下火箭公司「SpaceX」，被外媒揭露工傷率遠超過同業平均，根據2023年的數據，SpaceX在德州布朗斯維爾（Brownsville）的工廠，每100名員工中有5.9人受傷，遠遠高於航太業每100人中0.8人受工傷的平均人數，且也比同工廠2022年每100名員工4.8人受傷的狀況還糟糕。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《路透社》報導，由美國職業安全與健康管理局（OSHA）收到的報告顯示，SpaceX的高工傷率在過去一年並未改善，反而變得更加惡化。
專家表示，SpaceX的高工傷率理應受到關注，因為員工頻繁受傷很可能是生產品質不佳的一個訊號。NASA近年來與SpaceX的關係越來越密切，截至2022年，NASA已向SpaceX支付了至少118億美元的合約費用。專家認為NASA應該注意SpceX的工作品質，截至目前，NASA與SpaceX皆並未回覆《路透社》的置評請求。
《路透社》針對SpaceX的高工傷展開調查，發現去年至少還有600名員工受傷卻未通報，這些未通報的傷勢包括四肢壓傷、截肢、頭部嚴重受傷，還有一名員工死亡。SpaceX於2022年的工傷率就異常地高，而去年依舊未見改善，根據SpaceX去年的報告，在太平洋負責回收火箭推進器的單位中，每100名員工就有7.6人受傷，是業界平均的9倍多。