手刀報名！東高雄山城小旅行再推東9區秘境深度遊

高市府觀光局本月上旬推出4場「星光螢舞甜蜜蜜」小旅行，立即秒殺報名額滿。為讓民眾更了解東高雄9區的迷人觀光特色，觀光局旋即加碼一場「星光螢舞甜蜜蜜」二日遊；並針對茂林、內門、六龜等地，同步推出「茂林萬山多納一日遊」、「內門呷彭湃杉林秘境之旅」、「六龜親遊桃源趣」、「濃情綠意品山茶」等10場主題遊程。
記者陳美嘉／高雄報導
高市府觀光局長高閔琳表示，東高雄9區的慢活、慢旅、慢食的緩慢氛圍與絕美勝境，是全台旅遊首選之一；為讓民眾體驗各種高雄山城美景、深入地方，觀光局規劃多條路線的小旅行，更邀請精通台語和多族原住民語特法國知名主持人、部落客及網紅跟大家分享，帶領更多旅客認識東高9區在地觀光魅力及文化。
觀光局此次邀請來自南法的台灣魂網紅「吉雷米」探索高雄山城，走訪百年歷史的旗山糖廠，以及完善保存至今的百年老樹以及小火車；尋訪杉林秘境百年「湯姆生古道」，走踏溪水，感受大自然的遼闊及偉大，再深入甲仙貓巷漫步，享受當地芋頭美食，最後前往那瑪夏欣賞星空螢河之美。
觀光局指出，隨著螢火蟲生命週期的進展，賞螢活動已逐漸進入倒數階段，值得一生必來探訪一次的秘境，除了加開場次的二日遊不容錯過外，5月份推出不同主題路線的東高雄遊程，也歡迎民眾趕快報名，以免向隅。更多活動資訊請上觀光局官方網站高雄旅遊網、FB官方粉專查詢。