花蓮地震晃個不停！近2天「餘震突然暴增」　專家：有點異常

《池水抽光好吃驚》來台灣！抽光中興湖　驚見「激似鯊魚」外來種

▲日本知名主持人小淳於3月率領《池水抽光好吃驚》製作團隊來台灣，前往位於台中市的國立中興大學，將1977年人造挖掘的中興湖，進行「池水抽光」作業。（圖／取自中興大學網站）
▲日本知名主持人小淳於3月率領《池水抽光好吃驚》製作團隊來台灣，前往位於台中市的國立中興大學，將1977年人造挖掘的中興湖，進行「池水抽光」作業。（圖／取自中興大學網站）

記者潘毅／綜合報導

日本知名綜藝節目《池水抽光好吃驚》在今年3月份來台灣，由主持人田村淳與興大生組成多達1百人的「池水台日隊」，抽光國立中興大學內的「中興湖」池水，結果捕撈出近3百隻生物，裡面甚至還有「激似鯊魚」的外來種長絲巨鯰。

我是廣告 請繼續往下閱讀
日本知名主持人小淳於3月率領《池水抽光好吃驚》製作團隊來台灣，前往位於台中市的國立中興大學，將1977年人造挖掘的中興湖，進行「池水抽光」作業，讓大眾一探湖內真相。

▲「池水台日隊」動員多達100人。（圖／取自田村淳X）
▲「池水台日隊」動員多達100人。（圖／取自田村淳X）
中興湖長約89公尺、寬約109公尺，湖面積約 2,161坪，最深處水位達3公尺，歷經了30多年歷史，一直以來許多台灣網友都好奇池內究竟有怎樣的生物。而節目終於在4月21日正式播出。

▲長絲巨鯰最大可長到3公尺，由於牠外型、身形很像鯊魚，也被稱作「Paroon Shark」。（示意圖／取自YT@Dry87）
▲長絲巨鯰最大可長到3公尺，由於牠外型、身形很像鯊魚，也被稱作「Paroon Shark」。（示意圖／取自YT@Dry87）
3月7日當天「池水台日隊」下池，展開辨識生物與撈捕作業，結果中興池內有多達3百隻生物，並有著12種外來種及4種台灣原生種，最大的是1.2公尺的鱸鰻，還有黃鱔、草魚、烏鰡、大頭鰱、黑鰱、吳郭魚、花羅漢、珍珠石斑、鯉魚、錦鯉、銀高體鲃等魚類，爬蟲類則有斑龜、紅耳龜、黃耳龜、中華鱉等。

▲中興湖1977年建成，長約89公尺、寬約109公尺，湖面積約 2,161坪，最深處水位達3公尺。（圖／取自中興大學網站）
▲中興湖1977年建成，長約89公尺、寬約109公尺，湖面積約 2,161坪，最深處水位達3公尺。（圖／取自中興大學網站）
其中最特殊的魚類，就是一隻名為長絲巨鯰的生物，其分布於東南亞湄公河流域的外來種，最大可長到3公尺，由於牠外型、身形很像鯊魚，也被稱作「Paroon Shark」、成吉思汗魚。而中興湖內的長絲巨鯰未達1公尺，但也讓主持人小淳傻眼「我不是打算抓這種魚才來台灣的」，不過隨後也抓到一隻黑鰱，讓小淳成功達成捕獲中國四大家魚的目標。

▲中興湖內的外來種，也在這次池水抽光大作戰中被一次清除。（圖／取自中興大學網站）
▲中興湖內的外來種，也在這次池水抽光大作戰中被一次清除。（圖／取自中興大學網站）
中興湖中的人造垃圾部分，數量沒有太多，但卻有挖到20年前的Nokia手機，相當驚奇。不少網友看完節目後，也紛紛回應「還以為只有吳郭魚，居然還有那麼大隻的各種魚，快可以開水族館了」、「以節目立場來看非常好看又有趣，但單純以生態立場來看，台灣人真的要檢討」、「台灣人愛亂放生的行為真的要改，慶幸中興湖是獨立的池塘，沒有進一步造成生態浩劫」。

Google地圖「在地嚮導」不只是虛名！達人說出內幕　神秘獎勵曝光

日本旅社推台灣3日遊！團費「不到1萬5」超俗　眾見完整行程嚇壞

逛雲林「1景點」想起日本！謝金河讚：充滿特色　去年176萬人朝聖

7年買710支股票不賣！1家3口靠「股東福利」活超爽：出門不用花錢

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞