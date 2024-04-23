《池水抽光好吃驚》來台灣！抽光中興湖　驚見「激似鯊魚」外來種

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中興湖長約89公尺、寬約109公尺，湖面積約 2,161坪，最深處水位達3公尺，歷經了30多年歷史，一直以來許多台灣網友都好奇池內究竟有怎樣的生物。而節目終於在4月21日正式播出。
3月7日當天「池水台日隊」下池，展開辨識生物與撈捕作業，結果中興池內有多達3百隻生物，並有著12種外來種及4種台灣原生種，最大的是1.2公尺的鱸鰻，還有黃鱔、草魚、烏鰡、大頭鰱、黑鰱、吳郭魚、花羅漢、珍珠石斑、鯉魚、錦鯉、銀高體鲃等魚類，爬蟲類則有斑龜、紅耳龜、黃耳龜、中華鱉等。
其中最特殊的魚類，就是一隻名為長絲巨鯰的生物，其分布於東南亞湄公河流域的外來種，最大可長到3公尺，由於牠外型、身形很像鯊魚，也被稱作「Paroon Shark」、成吉思汗魚。而中興湖內的長絲巨鯰未達1公尺，但也讓主持人小淳傻眼「我不是打算抓這種魚才來台灣的」，不過隨後也抓到一隻黑鰱，讓小淳成功達成捕獲中國四大家魚的目標。
中興湖中的人造垃圾部分，數量沒有太多，但卻有挖到20年前的Nokia手機，相當驚奇。不少網友看完節目後，也紛紛回應「還以為只有吳郭魚，居然還有那麼大隻的各種魚，快可以開水族館了」、「以節目立場來看非常好看又有趣，但單純以生態立場來看，台灣人真的要檢討」、「台灣人愛亂放生的行為真的要改，慶幸中興湖是獨立的池塘，沒有進一步造成生態浩劫」。