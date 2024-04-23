范逸臣台東老家地震「魚池震裂全乾涸」 爸爸束手無策：找不到縫
花蓮3日發生7.2大地震，今（23）日凌晨又發生6.3強震，造成統帥大樓、富凱大飯店傾斜，藝人范逸臣今日出席客台《蒼蠅歌手》茶敘，住在3樓的他主張不慌、不逃，「我是屬於搖了繼續睡那種，其實慌張也來不及。」范逸臣老家在台東，有受到之前4月3日地震波及，「上次最大地震，我們家魚池有裂縫，水全部洩光光乾掉，我爸撈了幾條很大的魚，找不到縫在哪邊，屋子倒是沒什麼事，因為跟花蓮比較近，那時應該有個4級吧。」
記者羅凌筠／台北報導
繼《海角七號》後，再度在《蒼蠅歌手》飾演歌手的范逸臣，為戲開著變形金剛式的舞台發財車，在各地宮廟巡迴演出，拍攝過程中可以看到台灣公路環島的風景，他印象最深刻的是出現很多花東景色，很多隧道，「可惜這次地震後很多都沒了，覺得很惋惜。」
挑戰妥瑞兒角色的楊博智年僅15歲，是《超級紅人榜》比賽出身的歌手，因這個角色受過霸凌，讓他很有共鳴，「國小的時候個性比較內向，而且常常去比賽沒在學校，就容易被同學閒言閒語，甚至被言語霸凌，還有幾次被反鎖在廁所，讓我感覺很害怕，當下回憶的情緒一上來，真的會崩潰。」
那祈在戲裡為了幫楊博智圓歌手夢，找來前男友范逸臣幫忙，她說：「印象最深的畫面就是第1場與范逸臣的對手戲，在台下看著范逸臣表演，因為是前男友的關係，所以心中百感交集，腦中很多畫面浮現出來。」還自嘲自己是雙魚座的，所以比較多小劇場。
※【NOWnews 今日新聞
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