特企／愛地球也能很簡單！ TikTok 與創作者打造友善地球全攻略

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正如世界地球日 2024 年口號「多一塑不如少一塑」，TikTok 上也有創作者默默在生活中力行減塑行動。在 TikTok 上擁有 30 萬粉絲，以吃遍美食、「點點讚才行」口號聞名的智明（@jimmy.psd）便是最佳範例，智明時常使用各種環保餐具，減少外食對地球造成的汙染。「因為時常到處探店，希望自己能透過自備環保餐具帶來一點改變，未來也期待看到更多粉絲朋友一起實踐綠色生活！」
攻略二：天然的尚好，農場也在 TikTok 實踐食農教育
若想更接地氣地了解農場生態，或是想知道從產地到餐桌的食農教育，不妨參考位於南投埔里的昕林農場（@hsinlinfarm）。無論是透過 #100天農場日記 看完農場生態大小事，或是跟上最新的 #20週挑戰種出巨大南瓜，看看農場如何使用無添加的友善環保做法，讓農作物一暝大一寸，成為餐桌上最美味的佳餚。
攻略三：出遊也能親近地球，TikTok 創作者引領你感受大自然之美
除了實踐永續環保行動外，也別忘了多親近大自然！旅遊達人 Alex 艾尼（@alex_a.ni）透過空拍機展現台灣自然之美，三仙台、阿里山等知名景點都盡收眼底；想踏上露營之旅也不妨參考山姆大叔的（@sam112288）露營方式，在綠意環抱的大自然中煮一壺咖啡，停下忙碌的生活步調，在山林間感受大自然的療癒，洗滌繁忙日常中的身心壓力。
除了創作者身體力行綠色生活，TikTok 社群也不妨透過 TikTok for Good（@tiktokforgood）帳號，認識 TikTok 如何持續與全球創作者為社會帶來正面影響，滑短影音也能實踐正面影響力，也慶祝歡笑每一秒！