好市多有對手！7-11現烤牛肉捲更便宜、39元熊貓包子：咬下會爆漿

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對比好市多熱銷牛肉捲，雖售價每個便宜20元，但大小也有明顯差異，好市多比7-11起司牛肉捲約大1.5倍，因此饕客們可以根據自己的食量選擇，不過通常7-11哈燒專櫃會有不定時優惠活動，還可以省更多喔！4月30日前還有哈燒全品項任選第二件85折，換算下來原價79元、特價73元。
此外，7-11銅板價格美食連發，還有100%純手工捏製，搭配天然食材竹炭粉製作成熊貓紅豆包子，可愛外型也讓人捨不得下嘴，不過一口咬下可以感受到厚實飽滿的紅豆餡炸出，且單個只要39元，全台1250間蒸食機門市限定販售。
7-11銅板價格美食連發，還有夜市必吃「御料小館花生米血糕」，選用CAS驗證的豬血來源、以及在地蓬萊米製成，外附雲林產的粗粒花生粉包，香氣濃郁，還原夜市正宗吃法，單個只要49元；「石安牧場蔬食茶碗蒸」嚴選石安牧場動福蛋搭配鮮甜牛蒡湯底，使用玉米、毛豆、芋頭、荸薺等配菜清爽無負擔，單個39元。
而萊爾富超商則是4月24日至4月28日連續5天推出「哈根達斯指定雪糕享買3送3」的超值優惠，換算下來6支哈根達斯雪糕只要387元，平均單支65元有找，數量有限，售完為止，喜歡脆皮雪糕風味的冰控們，千萬別錯過這波幫冰箱補貨的好時機
指定雪糕包含兩支新品哈根達斯檸檬抹茶脆皮雪糕與哈根達斯草莓抹茶脆皮雪糕，還有六款熱銷的口味，像是哈根達斯草莓雪糕、香草焦糖脆杏仁雪糕、巧克力脆杏仁雪糕、淇淋巧酥雪糕、抹茶杏仁粒雪糕與草莓覆盆子馬卡龍脆皮雪糕。