不甩溫朗東！劉彥澧戰力滿血　為中市府民調爭議舌戰江肇國

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首先發難的議員江肇國說，去年1至4月執行民調的內容都大同小異，且頻率過於頻繁；5月發生中捷公安事故，民調卻只調查購物節滿意度，大選投票前兩個月，甚至每隔6至9天就做一次民調，根本不是在調查施政滿意度，而是花公帑在做「選舉民調」。
劉彥澧雖因開刀呼吸短促、聲音沙啞，仍全力回嗆「這是你自己的推斷」！並指選舉期間民調頻率高，係因在出現重大政治因素時，市民對市政的看法會比較激烈、敏感，市府需要掌握民意變化，並持續累積樣本。雖然民調問卷由他和民調公司做討論，但所有民調結果都會向相關局處匯報，也提供給議會。
江肇國接著說市府每到選舉就會發生民調亂象，民調擴充案不斷出現在近3年的選舉，例如2021年擴充4次，曾被質疑和中二選區補選有關；2022年市長選舉，8月又擴充4次民調。他呼籲回歸民意與市政，民調不該有政治和選舉考量，劉彥澧秒回「我是2022年12月25日才上任，剛剛提到的……」江肇國立刻打斷他「之前的你不知道嘛！眼前的都講不清楚，我當然不會問更之前的事」，之後不再給劉彥澧答詢機會。
稍後質詢的張芬郁，也質疑過去常可見發生重大危機時，市府就以各界的民調掩飾過犯，例如去年5月10日中捷公安意外，研考會即在5月13日至16日進行民調，得到市府團隊施政表現仍維持76.1%滿意度等空泛數字。市議員陳淑華則指研考會沒將民調結果交給各局處做改善，去年5月針對購物節做民調，為何不針對市長賣地、居住政策、台中市交通事故全台第一做民調？她要求不要為了消化預算做民調，更不能拿公帑置入選舉，藉著做民調轉移市長施政不力的焦點，並要求定期將民調結果揭露在網站上。
劉彥澧因太太立委徐巧芯之故，近來聲名大噪。徐巧芯稱時事評論員溫朗東以前辯論比賽都輸老公劉彥澧，溫朗東怒出3道題目邀請徐巧芯、劉彥澧夫婦辯論，並嗆徐巧芯「妳若不敢戰，就不要廢話一堆」，但劉彥澧低調不回應。