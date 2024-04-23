林襄遭酸假掰女！粉絲好奇「女生都討厭她」 PTT掀兩派論戰
啦啦隊女神林襄跳槽到味全龍後人氣不減，她也跨足其他領域，經常在電視節目上露臉，工作行程滿檔，然而她一直以來爭議不斷，飽受輿論壓力，對此，有網友好奇在網路上發問：「很想知道為什麼那麼多女生討厭她？」頓時掀起正反兩派論戰。
記者吳昕蓓／綜合報導
網友在論壇PTT發問，「身邊的朋友看到林襄就說他是假掰女、塑膠、假奶。說真的，現在女生誰沒碰過一點醫美」，原PO直言，他自己臉上也有動過刀，認為林襄出道以來，能夠承受那麼多酸言酸語很堅強，但也很好奇：「我真的很想知道為什麼那麼多女生討厭她？」
不少網友客觀表示：「不討厭她，覺得她蠻努力工作，但最近太瘦了」、「新聞炒上來的，其他啦啦隊員不比她差」、「我是醜的老阿姨，我不會討厭她，除了漂亮以外沒其他感想」、「人紅就會有人酸啊，我不討厭她，但台灣名人很多都被酸得莫名其妙的，也不只她」。
也有網友認為，女生會討厭林襄是出於嫉妒，「肥龍大媽嫉妒正妹的日常」、「男女生都有，來自魯蛇們的嫉妒眼紅而已，一堆名人都是這樣，莫名被嘴、被酸」，也有網友指出是氣質問題，「李多慧是個比較，就是氣質差異，雖然光看臉，李（多慧）還不算頂美，但整個氣場讓人喜歡很多，我男的」，意外在網路上掀起熱烈討論。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道