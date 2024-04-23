51萬股東快看！兆豐金擬配1.8元股利創新高 現金股息殖利率3.75%
51萬股東看過來！兆豐金控今（23）日董事會通過112年度股利分派，每股配發1.8元股利創新高，包含1.5元現金股利、0.3元股票股利。若以兆豐金今日收盤價40元估算，現金股息殖利率3.75%。
記者顏真真／台北報導
兆豐金2023年全年稅後淨利達332.47億元，較2022年大幅成長81%，每股稅後淨利（EPS）2.37元，獲利年增率在14家金控中排名第一、稅後淨利金額及EPS均排名第四，穩居公股金控排名第一的地位。其中，銀行子公司因核心業務成長、財務操作收入劇增，2023年稅後淨利達310.25億元，相較2022年成長28%；證券子公司因經紀手續費收入及自營收入增加， 稅後淨利達20.03億元，相較2022年大幅成長232%；AMC、創投及投信子公司稅後淨利也都超標。此外，兆豐金控共同行銷成果斐然，提升了集團整體收入與獲利動能。
兆豐金去年每股配發1.32元股利，包括1.24元現金股利及0.08元現金股利。今年兆豐金雖然擺脫投資評價未實現損失對股利配發的限制，以當期盈餘分派，因採取保守穩健原則，董事會今通過擬配發每股1.8元股利，比去年股利增加36%，相對去年配發率拉高到百分百，今年配發率則降至7成6左右。