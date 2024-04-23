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義甲國際米蘭提前5輪奪冠　本季5大聯賽冠軍僅剩英超還有懸念

▲義甲國際米蘭擊敗AC米蘭，提前5輪奪下冠軍。（圖／美聯社／達志影像）
▲義甲國際米蘭擊敗AC米蘭，提前5輪奪下冠軍。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

義甲聯賽今（23）日迎來「米蘭德比」，由國際米蘭對上AC米蘭，國際米蘭靠著Francesco Acerbi以及Marcus Thuram的進球，終場以2:1擊敗AC米蘭，在聯賽剩下5輪的情況下，領先排名第2的AC米蘭17分積分，因此也宣告國際米蘭成為2023-24賽季義甲冠軍，而5大聯賽的冠軍僅剩英超還有懸念。

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而近6年來義甲冠軍都由不同的教練率隊奪下，是義甲52年來首次出現此紀錄，而根據義甲規定，球隊只要奪得10次義甲冠軍，就可以在隊徽和球衣上印上一顆星，國際米蘭本次奪冠，剛好是隊史第20次，因此下賽季開始，國際米蘭隊徽和球衣將多一顆星。

目前5大聯賽中，已經有2支冠軍隊伍產生，分別是德甲的勒沃庫森以及義甲的國際米蘭，其餘3大聯賽目前看來，法甲的巴黎聖日耳曼要拿下本季法甲冠軍應該不是問題，而西甲方面皇家馬德里在積分榜上領先巴塞隆納，本季也幾乎確定可以拿下西甲冠軍。

還有懸念的僅剩英超，英超本賽季還剩下11輪聯賽，目前兵工廠和利物浦同為74分積分，但兵工廠以淨勝球優勢暫居龍頭，排名第3的曼城73分積分，也僅落後兵工廠和利物浦1分。

何謂5大聯賽？

5大聯賽是指英格蘭超級聯賽（英超）、西班牙甲級聯賽（西甲）、義大利甲級聯賽（義甲）、法國甲級聯賽（法甲）以及德國甲級聯賽（德甲）等5個國家的職業足球聯賽，這5大聯賽匯聚全世界頂尖足球員，也是世界上最多球迷觀看的聯賽，而在世界盃歷史上歐洲的5個世界盃冠軍，也是由這5個國家奪得，但法甲近年來的地位，逐漸被葡萄牙超級聯賽（葡超）以及荷蘭甲級聯賽（荷甲）趕上。

何謂「德比」？

德比是英文「Derby」一詞翻譯而來，在足球中是指兩支同城市或是同一區域的球隊進行比賽，會將其稱之為德比，例如英超最有名的「曼徹斯特德比」就是由兩支曼徹斯特球隊，曼城對上曼聯的比賽，而同一區域的德比舉例來說，英超兩支位於北倫敦的球隊，熱刺和兵工廠，2隊交手時，就會被稱為「北倫敦德比」西甲最有名的兩支球隊皇家馬德里對上巴塞隆納時，由於雙方是全國性敵對球隊，因此兩隊交手時就會被稱作為「西班牙德比」或「國家德比」（El Clásico），比同城或同區域上升至國家等級。

▲英超豪門兵工廠目前暫居排頭。（圖／美聯社／達志影像）
▲英超豪門兵工廠目前暫居排頭。（圖／美聯社／達志影像）
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