女星老家對面飯店傾斜！怕地震安危想安排母親北上：交通出問題
台灣今（23）日凌晨連續發生2起強震，因此導致花蓮市區的「富凱大飯店」傾斜倒塌，接下來預計將花2周時間進行清除，然而近期餘震不斷，也讓當地居民們都十分困擾。老家在富凱大飯店對面的女星楊麗菁也發文透露媽媽與家人整夜未歸，也不敢回家睡覺：「現在要安排媽媽到台北住，但交通就是一個問題。」
記者張一笙／綜合報導
55歲的女星楊麗菁雖然是在嘉義出生，但後來隨著家人一同搬家到花蓮定居，面對今日凌晨的2連強震，她也在臉書上透露自家狀況，表示：「花蓮倒塌的富凱飯店，在我老家對面。」隨後她也說：「我的母親跟家人昨天晚上一夜未眠，不敢回家！現在也都被圍起封鎖線，想要回去拿衣服跟藥都有困難。」並且透露自己想要將媽媽安排到台北居住，但光是交通就是一大問題，讓她十分困擾。
楊麗菁也透露，在4月3日花蓮大地震後，有土木技師跟她說她家的走道少了梁柱，然而因為缺工緣故，她也找不到工人來施工：「希望這次花蓮市政府可以先加臨時的梁柱減少損傷！天佑花蓮！」並且特別強調：「花蓮老家是用雙親一輩子奮鬥的資產，請老天保佑！」
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