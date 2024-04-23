全家5月霜淇淋口味！炭焙烏龍加竹炭香草 傳跨界聯名New Balance
全家霜淇淋5月新口味來了！根據網友爆料指出，本月新口味將是最受民眾喜愛的茶口味霜淇淋，由濃郁炭焙烏龍搭上竹炭香草，並且亮點是有機會首度跨屆聯名運動品牌「New Balance」，運動品牌與霜淇淋的結合，也引發民眾討論。
記者鍾怡婷/綜合報導
炎熱夏天即將到來，全家霜淇淋每月新口味登場也讓饕客相當期待，而根據網友爆料指出，接下來5月霜淇淋新口味將是「炭焙烏龍」以及「竹炭香草」，睽違許久的茶口味霜淇淋回歸，也讓大批網友等不及要品嚐一波，並且傳出首度跨界合作運動品牌「New Balance」，創新的組合也讓人耳目一新，而全家業者也神秘表示「敬請期待」。按照過往時間推算，預計將在5月5日正式於全家門市開賣新口味霜淇淋。
事實上，全家也曾2023年9月與網紅古娃娃推出「荔枝烏龍霜淇淋」，使用台灣產荔枝果汁與北埔烏龍茶完美融合，在醇厚回甘的烏龍茶中增添荔枝清爽果香，口感甘醇不膩口，不過實際品嚐起來，荔枝味道勝過烏龍茶的香氣，因此也有不少喜歡茶口味的饕客感到有些失望，本次千呼萬喚，終於又有民眾最愛的茶口味霜淇淋回歸啦！
隨著新口味討論曝光，全家「山丘藍台灣藍莓」霜淇淋也邁入尾聲，以新鮮台灣藍莓製成，將新鮮台灣藍莓與特A級優質鮮乳強強結合，是帶有微酸的大人係口味，若是還沒品嚐到的民眾也別忘記快衝一波。
7-11霜淇淋口味目前則是「可爾必思牛奶霜淇淋」，來自日本的經典口味，添加「可爾必思」乳酸菌發酵乳，濃郁牛奶風味配上微酸乳酸菌，清甜微酸不膩口，讓人回味無窮，最適合夏天享用，也是消暑必吃的美味。