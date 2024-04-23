國家警報狂響！花蓮「20天1004起地震」　氣象署：餘震往陸上移動

地震一直來頭好暈！「地震症候群」10大症狀一次看　醫揭緩解方法

▲近期台灣大小地震不斷，讓許多民眾都出現「時時刻刻都在頭暈」的感覺。（圖／記者陳明中攝）
▲近期台灣大小地震不斷，讓許多民眾都出現「時時刻刻都在頭暈」的感覺。（圖／記者陳明中攝）

記者潘毅／綜合報導

今年4月3日花蓮發生規模7.2大地震後，大小餘震一直延續不斷，昨（22）日傍晚更頻繁地震，深夜更發生規模6.0、6.3強震，花蓮再度出現災情，也讓不少民眾出現「時時刻刻都在頭暈」的情況而徹夜難眠。對此，黃軒醫師提醒，這代表出現了「地震症候群」，同時分享緩解方法。

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醫師黃軒在粉專上發文提到，「地震症候群」被稱為假性地震症候群或地震後頭暈症候群，是一種人體在經歷頻繁地震後，可能出現的心理和生理反應。曾有研究指出，在強震發生後的4個月內，居住在持續餘震區域，許多人會或多或少都會有頭暈症狀，尤其好發於「女性」、「高齡者」、「高樓層居民」

▲地震速報App 。（圖／記者周淑萍攝）
▲昨（22）日開始大小地震警報不停響，許多民眾徹夜難眠 。（圖／記者周淑萍攝）
此外，「地震症候群」（Earthquake Syndrome）有以下10種常見症狀：

1. 頭暈：感覺自己或周遭環境在移動或旋轉。
2. 平衡困難：走路或站立時感到不穩。
3. 耳鳴：耳內持續發出高頻嗡嗡聲或其他聲音。
4. 焦慮：感到緊張或不安。
5. 失眠：難以入睡或睡眠質量差。
6. 恐慌發作：突然感到極度的恐慌和不安。
7. 注意力不集中：難以專注於任務或活動。
8. 逃避行為：避免與地震相關的事物或情境。
9. 過度警覺：對周圍環境過度敏感。
10. 易受驚嚇：對突然的聲音或動作反應過度。

黃軒醫師提醒，上述症狀不一定全部都會出現，但偶有一些小症頭，可能會在地震後的數小時至數天內出現，並且可能會持續一段時間。

黃軒補充，面對地震症候群，出現一直頭暈的情況，可先「看向遠方，並集中注意力於一點」，通常能幫助內耳掌管平衡的「前庭」系統恢復正常

▲頭痛、失眠、睡不著、睡覺、沮喪、難過。（圖／取自photoAC）
▲「地震症候群」（Earthquake Syndrome）常會出現頭暈、平衡困難等症狀。（圖／取自photoAC）
但若是「地震症候群」的情況一直沒有改善，並出現以下症狀時，則建議尋求專業醫師的協助：
1. 持續的不安感：如果地震後您無法進行日常活動，持續感到暈眩和不安，這可能是尋求幫助的信號
2. 食慾和睡眠問題：當您因為焦慮而吃不下飯、睡不著，並且這些症狀嚴重影響您的生活時
3. 情緒波動：如果您經歷了劇烈的情緒波動，如憤怒、悲傷或絕望，並且這些情緒難以自我管理
4. 社交隔離：如果您開始避免與他人互動，或者感到與周圍環境脫節
5. 創傷後壓力症候群（PTSD）的徵兆：如持續的恐慌、夜間惡夢、回避與創傷相關的事物或地點


 

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