響應世界閱讀日 中央書局「週三讀書會」5月接力開讀

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上善人文基金會董事長詹宏志帶頭在百年書局重振閱讀氛圍，選擇以古典的讀書會形式重塑人與書店關係，2020年初「閱讀島中央×週三讀書會」於是創立，並成為台灣近年重要的閱讀品牌。推出至今，四屆讀書會累計107場次，在16位作家的領讀下，閱讀199本好書和古詩好詞。中學時代常常泡在中央書局的詹宏志說：「我們小時候都曾經在讀書上得到好處，希望年輕人也不要錯過。」
全新週三讀書會主題書展已於中央書局一樓展出，陳列讀書會最新7單元共28堂課主題選書和延伸選書。所以選書皆是7位領讀人親自推薦，選書不乏稀有絕版書。曾自打趣週三讀書會講書常常是絕版書的詹宏志，曾感動過讀書會分享的絕版書，竟然會有重新出版的機會，代表著「有人分享、有人讀，就是書的機會。」更寬慰從一間書局拋磚引玉，導引出的讀書力量愈來愈大，成為了不滅的文化香火。
2024文化香火再次點燃，全新一屆週三讀書會報名起跑，分成現場參加與線上直播兩種。報名線上直播，當週課程可於一周內重複觀看。現場讀書會每堂課皆有80名名額限制。響應世界閱讀日，任選1單元祭出早鳥９折優惠，還有任選５單元以上課程、加贈中央書局餐券的優惠折扣，即日起至５月８日止。歡迎有興趣讀者上ACCUPASS活動通平台(https://pse.is/5uwumx)報名或書局現場購票，活動後續歡迎關注中央書局臉書或IG。