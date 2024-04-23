增資不利！金管會罰新壽董座減薪3成　魏寶生最新聲明曝光

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只是，新光金是否增資新壽，並非他本人權責所轄，雖為新壽董事長，在新光金未有具體現金增資新壽時程之前，請問有何能為訂出新壽的具體現金增資時程？金管會這次命新壽調降他薪酬，完全忽視他本人積極透過各種方式尋求提升新壽資本適足率的努力，更無視新壽在本人帶領下，2024年3月稅後純益達29.01億元，月增386.7％，累計稅後純益4.13億元，每股純益0.05元，營運狀況已轉正的良好狀況。
他更提到，行政行為應符合行政程序法的比例原則，即採取的方法應有助於目的之達成、有多種同樣能達成目的之方法時，應選擇對人民權益損害最少者， 這次金管會裁處命新光人壽調降他本人薪資，但新光金是否增資新壽，非本人權責所轄，裁處調降他本人薪資，如何能有助於行政目的的達成？金管會這次裁處亦同時限制新壽新增與利害關係人的交易，並應於1個月內再提報改善計畫，又同時裁處調降他本人薪資，有符合行政行為應選擇對人民權益損害最少的比例原則要求嗎？能夠達到金管會所要求的目的嗎？設若易地而處，金管會有哪位人士能做得更好？
魏寶生強調，他離開公職將近20年，除了善盡繳稅義務，並於個人所得的20％之內，全數捐贈給學校，以及自行或與友人共同委託的3個公益信託：煥章慈善基金，達人教育基金與陳柏良足球教育基金等公益團體，善盡公民責任。所以，薪資對他本人而言，實乃身外之物，也非他本人在意之點，但金管會忽視了他本人對新壽及保戶權益的用心與努力，這才是他最感到沉重與痛心之處，更是對專業人士的無情打壓。