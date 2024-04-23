洪一中被關！高雄市府遭炎上 美女議員諷：一直抓人來祭旗作秀
台鋼雄鷹總教練洪一中上周末指控澄清湖棒球場場方人員將他關在地下停車場，受困10多分鐘才有人來開門，高雄市政府連日澄清，且先撤換球場主任外，隔天又公布最新懲處名單，運發局副局長被記小過、運動設施科科長及股長則予以申誡。國民黨高雄市議員白喬茵說，錯要檢討沒錯，但沒必要一直抓人來祭旗作秀，如果球迷還是不滿意，請問第三波要拔運發局長嗎？第四波高雄市長陳其邁要請辭下台嗎？
記者何哲欣／台北報導
白喬茵在臉書說，把全台最強總仔洪一中關在地下室這件事其實可大可小，如果高雄市府在消息被批露的第一時間所採取的作法是馬上誠懇認錯道歉，並承諾重新檢討球場管理流程，也許這把火不會燒那麼大。
白喬茵批，第一時間市府卻已經膝反射慣了，遇到事情一律先否認再說，管他是洪一中被關還是前議員陳致中被關，統統與市府無關，看看能不能趕快讓其他議題遮蓋這個掉漆事件，畢竟市長陳其邁才剛風光開完球，這種臉實在丟不得。
白喬茵說，結果死不認錯的膝反射就是招來球迷的反撲，市府只能拔掉球場主任，眼看平息不了眾怒，第二波繼續記運發局同仁小過。有錯要檢討沒錯，但沒必要一直抓人來祭旗作秀，如果球迷還是不滿意，請問第三波要拔運發局長嗎？第四波陳其邁要請辭下台嗎？
白喬茵說，職棒賽季開賽之前，澄清湖棒球場第一期工程進度只有70.23%，硬體軟體都未做好準備，他點出問題提醒市府注意，結果被綠營圍剿扣上唱衰的帽子，如今把總教練關在地下室，還真的是螺絲一點都沒鬆呢，螺絲上得可緊呢！緊緊緊！