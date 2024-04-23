回家故意不摸愛狗！柴犬凍未條開大招：求求你摸吧 飼主宣告投降
家裡有養寵物的人一定都知道，不論是養貓還是養狗，牠們都非常聰明的可以判別主人回家的聲音、家門開啟的聲音，於是就會相當興奮的衝到玄關去迎接主人，接下來就是一連串興奮的互動，討摸摸或者開始舔臉頰等等。然而，近日一名飼主就挑戰拍攝「回家不馬上摸狗」影片，結果原本還能堅持住，沒想到家裡的黑柴直接放大招，讓飼主也宣告投降！
記者張嘉哲/綜合報導
一名飼主家裡養了一隻黑柴名為「Four豆」，目前已經是快要4歲的年紀，飼主經常在社群上分享牠的生活日常，讓大批喜歡黑柴的網友紛紛點讚被萌翻。然而日前該名飼主就心血來潮挑戰「回家不摸狗」，一回到家之後，黑柴Four豆立刻站起身來興奮地搖著尾巴，迎接主人回家。
接著飼主靠近愛狗之後，「Four豆」立刻爬到主人身上，但是過往主人都會伸手摸牠，今天卻沒有把手伸起來，讓牠感到有些奇怪；離開主人身體之後，「Four豆」開始聞主人的腳，試圖想要跟主人有互動，但主人還是沒有任何反應。
最後「Four豆」直接放大招，翻肚橫躺在地上，主人這時候破防直接開摸，也搞笑的說「你真是絕了！」意想不到家裡的黑柴為了求摸摸，還會使出撒嬌之術。影片曝光後，不少網友紛紛回應「笑翻！回家不摸狗，那幹嘛回家」、「飛機耳我就受不了了，還翻肚肚，真是太可愛了」、「竟然使出combo招式，根本招架不住了」、「好難招架，牠一翻肚我直接融化了」。