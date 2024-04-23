「地震速報」APP用戶暴增當機！開發者高中生推播致歉 留言曝光
近來餘震不斷，花蓮富凱大飯店、統帥大樓在今（23）日凌晨2時傾斜倒塌，讓民眾相當憂心，也抱怨「國家級警報」不夠即時，恐在災害來臨時無法緊急避難，然而卻有一款名為「台灣地震速報」App，因其能讓使用者自行設定要收到警報的震度大小、地震抵達的秒數等且相當精準而快速爆紅，累積下載次數超過32萬次，但也因為下載數暴增，稍早開發者發布通知告訴用戶「對於部分錯誤深感抱歉，目前已了解相關問題，並會盡快修正。此程式僅一人高中生維護，想請大家多包容、給我一些時間改善，謝謝您！」
記者林莞茜／綜合報導
從4月3日花蓮7.2強震開始，台灣就歷經大大小小的地震，昨（22）晚又更加頻繁，至今累計超過千起地震，整個台灣搖不停，不少人都出現了「地震症候群」，就算地牛沒翻身也覺得整個屋子在搖，也讓「台灣地震速報」App獲得一票iPhone用戶力推，不過開發者，卻是年僅18歲的高三學生林子祐。
綜合媒體報導，林子祐目前是康橋國際學校高三生，小時候就對研究風災、地震產生興趣，閒暇時會去氣象署網站看測報，他印象很深刻的大地震，是在他小學三年級時聽到老師推薦一款App，會在地震發生後通知，只是過沒多久被下架讓他覺得很可惜，而後他自己也慢慢接觸到很多應用程式後，到高中有能力有時間了，就來彌補以前想做的事情，所以他在網路上搜集資料、整合大小震度的地震資訊，也設定讓民眾能夠自己選擇地震通知的震度標準。
沒想到此功能一推出，吸引眾多用戶買單，更大讚「這才是地震App」，一週內累積下載次數已破30萬，也因為下載數爆量而導致當機，稍早他傳送推播「開發者想說的話」，跟用戶致歉「對於部分錯誤深感抱歉，目前已了解相關問題，並會盡快修正。此程式僅一人高中生維護，想請大家多包容、給我一些時間改善，謝謝您！」