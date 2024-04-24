人物／新北議長蔣根煌議場開譙五字經　曾脫口同性戀是愛滋病溫床

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身為全國最大票倉的議長，蔣根煌挺國民黨總統候選人不遺餘力，去年3月，身為身為全台灣正副議長聯誼會會長的蔣根煌，在與全國議長餐會時，就登高一呼，喊話黨中央徵召新北市長侯友宜參選總統。
再上一次的總統大選，蔣根煌同樣力挺國民黨提名候選人韓國瑜。只不過2019年11月，曾任台北縣議員的韓國瑜回娘家，到新北議會與議員餐敘，蔣根煌致詞竟說，民進黨推了同性婚政策，很多外國的同志都到台灣結婚，此外蔣也指同性戀是愛滋的溫床，很多家長都很擔心，跟他反應的時候都是哭著講。
蔣根煌為人海派親切、對事認真負責，選民服務到位，在新莊地區擁有豐沛人脈，他也積極栽培自己的兒子蔣欣璋當接班人，去年由蔣欣璋代表國民黨參選立委，挑戰現任立委吳秉叡，可惜最後失敗。
特別的是，蔣欣璋1月立委落敗後，2月下旬與競選幹部同遊日本，但妻子並未同行，剛好同區國民黨新北市議員戴湘儀也正在日旅遊，蔣欣璋岳母對此一度不滿在戴湘儀臉書狠嗆是否「跟別人的老公」出遊？雖旋即刪除留言，卻已引發地方譁然。
戴湘儀也跨海反擊指出，此次日本旅遊是與家人出遊，謠言報導是「竹竿湊菜刀」。
而這次蔣根煌與陳明義直接在議場槓上，雖表面上是因為委員會抽籤問題，但資深媒體人樊啟明在臉書說，陳明義的兒子、同為新北市議員的陳世軒，2022年代表民眾黨參選議員，還執意選在蔣根煌的選區，雙方的樑子早就結上。