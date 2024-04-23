台灣地震連發數百次！日本政府準備好了：隨時支援

德國連2天抓4名共諜！極右黨助理涉替中國傳送情報、監督反對人士

▲德國警方逮捕了極右翼政黨「另類選擇黨」歐洲議會議員克拉（左）的助理Jian G（右），罪名是涉嫌為中國從事間諜活動，且所涉案件情節尤其嚴重。(X平台@ChristianFuchs_)
▲德國警方逮捕了極右翼政黨「另類選擇黨」歐洲議會議員克拉（左）的助理Jian G（右），罪名是涉嫌為中國從事間諜活動，且所涉案件情節尤其嚴重。(X平台@ChristianFuchs_)

國際中心楊智傑／綜合報導

德國近兩日接連傳出中國間諜事件，一名德國極右派政黨「另類選擇黨」（AfD）的歐洲議會議員之助理涉嫌為中國從事間諜活動遭檢方逮捕，檢方聲明指出該名助理被控向中國提供情資，擔任「抓耙子」的角色監視德國境內的中國反對派人士，媒體指出該名助理此前就爆出間諜行為爭議，但被該名議員強力護航。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合《法新社》和《路透社》報導，這名遭逮捕的男子在德國聯邦檢察官在聲明中被稱為「Jian G.」，他被指控涉嫌幫中國進行間諜行為、在德國境內監視中國異議份子，並在週一於德國東部的德勒斯登（Dresden）被警方逮捕，檢調單位也搜查了其住處。

報導提到，「Jian G.」是歐洲議會（European Parliament）德國極右翼政黨議員克拉赫（Maximilian Krah）的助理，從歐洲議會網站上可以發現檢方所指的應該就是自2019年起擔任其助手的「郭建（Jian Guo，音譯）」。

德國檢方稱，郭男被控罪名當中最嚴重的就是「協助外國情報機構」，因為該男真實身份是中國情報單位的一名幹員，不僅向中國提供了歐洲議會談判與決策的情報，也為指派他的情報機關監視那些身處德國的中國反對派成員。

對此，德國另類選擇黨發言人普法茲拉夫（Michael Pfalzgraf）表示，他們並沒有案件相關資訊，必須等待檢察官的深入調查才有辦法回應，該黨也發表聲明稱消息「令人感到不安」，但呼籲靜待司法調查結果，雇用該名助理的克拉則稱如果間諜行為屬實，會立刻開除該男。

不過報導也提到，郭健去年就已經遭爆替北京當局遊說，而當時克拉赫還替他強力護航，稱間諜指控是「純屬毀謗中傷」；德國內政部長費瑟（Nancy Faeser）則稱指控相當嚴重，如果中國諜報活動真的發生在歐洲議會，「那這就是一次來自內部，對於歐洲民主的攻擊」

此前，德國政府也宣布有3名德國公民疑似透過學術合作，幫助中國國安部竊取國家軍事科技機密，並遭德國調查人員逮捕，英國亦於本週開庭審理幫助中國當間諜的英國共諜案，其中1名涉案人曾活躍於中港台事務。

路透點名技嘉等3大廠成破口　中國10單位買伺服器產品獲輝達晶片

通往中國的高速公路開工！越南總理積極推進　一帶一路項目曝

台積電庇護？美商務長自稱晶片技術遠超中國：「我們」包含台灣

中國間諜疑雲　德英不約而同展開行動

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生