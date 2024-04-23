德國連2天抓4名共諜！極右黨助理涉替中國傳送情報、監督反對人士

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報導提到，「Jian G.」是歐洲議會（European Parliament）德國極右翼政黨議員克拉赫（Maximilian Krah）的助理，從歐洲議會網站上可以發現檢方所指的應該就是自2019年起擔任其助手的「郭建（Jian Guo，音譯）」。
德國檢方稱，郭男被控罪名當中最嚴重的就是「協助外國情報機構」，因為該男真實身份是中國情報單位的一名幹員，不僅向中國提供了歐洲議會談判與決策的情報，也為指派他的情報機關監視那些身處德國的中國反對派成員。
對此，德國另類選擇黨發言人普法茲拉夫（Michael Pfalzgraf）表示，他們並沒有案件相關資訊，必須等待檢察官的深入調查才有辦法回應，該黨也發表聲明稱消息「令人感到不安」，但呼籲靜待司法調查結果，雇用該名助理的克拉則稱如果間諜行為屬實，會立刻開除該男。
不過報導也提到，郭健去年就已經遭爆替北京當局遊說，而當時克拉赫還替他強力護航，稱間諜指控是「純屬毀謗中傷」；德國內政部長費瑟（Nancy Faeser）則稱指控相當嚴重，如果中國諜報活動真的發生在歐洲議會，「那這就是一次來自內部，對於歐洲民主的攻擊」
此前，德國政府也宣布有3名德國公民疑似透過學術合作，幫助中國國安部竊取國家軍事科技機密，並遭德國調查人員逮捕，英國亦於本週開庭審理幫助中國當間諜的英國共諜案，其中1名涉案人曾活躍於中港台事務。