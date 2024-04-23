聯準會若真降息？黑天鵝基金示警：就是美金融市場崩盤開始
傳奇避險基金「Universa Investments」創辦人、《黑天鵝》作者的門生史匹茲納格爾（Mark Spitznagel）認為，在眼下經濟樂觀情緒持續之時，應該充分利用這股樂觀情緒，因為「一旦Fed轉向降息，那麼將預示著美國金融市場可能面臨劇烈崩盤。」
國際中心楊智傑／綜合報導
根據外媒報導，美國市場對於聯邦儲備委員會（Fed）何時降息仍存在意見分歧，尤其是在Fed暗示可能轉向鴿派政策後，股市和債市獲得提振，管理著160億美元資金的避險基金「Universa Investments」的創辦人兼首席投資總監史匹茲納格爾對此就表示，儘管人們普遍認為轉鴿是件好事，因為可能代表降息，但實際上只有經濟明顯陷入衰退，Fed才會降息，而且Fed可能會在市場崩潰時以恐慌方式降息。
他並不認同美國經濟韌性能使市場對「不著陸」情況持樂觀態度的觀點，「更高的利率最終將戳破『人類歷史上最大的信貸泡沫』」。
自從2022年初以來，Fed已經加息了525個基點，以防止通脹飆升。但他認為，美國自2008年全球金融危機以來，多年來實行的超寬鬆貨幣政策的過度行為，仍未從經濟中消失，同時他也稱投資者應利用當前的「金髮姑娘」時刻，「在這場危機結束之前，將會有更多積極的樂觀情緒」。