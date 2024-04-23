愛河端午龍舟嘉年華開放報名　夜間賽事回歸

「高雄愛河端午龍舟嘉年華」將於6/8-6/10三天連假在愛河水域舉行，高市府運動發展局今(23)日舉辦龍舟報名記者會，宣佈將規劃傳統、競技龍舟400米直道競賽及龍舟拔河，而「夜間賽事」時隔4年再度回歸，將安排傳統龍舟賽。今年祭出總獎金120萬元，傳統民俗龍舟組最高獎金30萬元，並提供自強組(身障)、健康組(長青)、新住民組等前2名報名隊伍參賽補助。
記者陳美嘉／高雄報導
今年活動以年輕、動感標語「GO!TOGETHER一起上!」，號召全國各大專院校、企業團體、國際隊伍等組隊一起到高雄過節拿獎金。除了精采賽事，周邊將規劃大小朋友喜愛的紙風車劇團開幕表演，以及親子龍舟、SUP體驗、河西路文創市集、街頭藝人表演等。
高市府運發局長侯尊堯表示，去年冠軍30萬由台東巴拉雅拜拿走， 今年再度祭出30萬與台南並列南台灣最高獎金 ，希望今年高雄隊伍加油，把最大獎留在高雄。
高雄市議會議長康裕成也立即向全體議員下達「召集令」，不分黨派籌組閃亮亮的鑽石隊伍，一起為議會爭取榮譽。她說，議會絕不會缺席，一定組隊參賽爭取榮譽。今年高雄龍舟賽的總獎金高達120萬元，創下南台灣紀錄，康裕成說，議會全力支持市府再加碼總獎金，吸引更多隊伍來參賽，讓每年的高雄愛河端午龍舟嘉年華活動成為國際型賽事，吸引更多國內外隊伍參與。
2024愛河端午龍舟競賽報名自即日起至5/14止，採網路報名；另外喜歡水域活動民眾，在6/1、6/2將舉辦高雄SUP立式划槳邀請賽、港都愛河獨木舟SUP水域體驗營，相關資訊可上高雄市政府運動發展局臉書粉絲專頁、高雄市體育總會龍舟委員會網站查詢。