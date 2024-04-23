蘋果突襲式宣布5月7日舉辦特別活動 新iPad、Apple Pencil要來了
就是這麼突然！蘋果在今（23）晚間10點突襲式的發出活動邀請，將在台灣時間5月7日晚間11點舉辦發表會，主題為「Let Loose」。從邀請函上來看，預料會是一場以iPad和Apple Pencil為主角的活動，但僅以線上舉辦，沒有實體活動。
記者周淑萍/綜合報導
傳聞蘋果今年上半年會有新iPad登場，之前大多認爲可能會直接上架開賣，但官方似乎改變主意了，蘋果今（23）日突襲式的宣布將在2週後，台灣時間5月7日晚間11點舉辦線上發表會。這次發表會的主題為「Let Loose」，從邀請函上的海報上可以明確的看到一隻手著白色的筆，沒意外的話會是新iPad結合了新Apple Pencil，屆時相關的配件也會同步亮相。
外界盛傳會有新iPad Pro和iPad Air，搜羅各方傳聞，iPad Pro會搭載OLED螢幕，處理器升級為M3晶片，有11和13吋兩個版本，並支援 MagSafe 充電，容量有可能會直接來到4TB的超大容量。價格部分傳聞也會在這波上漲。
iPad Air也會有兩款，處理器會使用M2晶片，除了現行的10.9吋螢幕之外，還會有12.9吋的大螢幕版本。同場還有 iPad Pro 專用的巧控鍵盤，以及 Apple Pencil 3一起上架開賣。